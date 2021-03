Stefania Sandrelli debutta alla regia dell’opera lirica

Sarà il bacio che racconta l’amore il tema che farà da filo conduttore dell’edizione 2021 del Festival Puccini, in programma dal 23 luglio al 22 agosto nel teatro all’aperto sul lago di Torre del Lago, in Versilia. In cartellone tre opere pucciniane: Tosca, Turandot, La Bohème. La Tosca (tre le recite in programma: 23 luglio, 6 e 13 agosto) segnerà anche l’esordio alla regia di Stefania Sandrelli, già previsto la scorsa estate ma rinviato a causa del coronavirus. “Amo tutto Puccini – ha spiegato l’attrice viareggina nel raccontare la sua nuova esperienza – sono cresciuta ascoltando le sue arie. Nonno Pietro era un melomane”. Quattro, invece, le date in cartellone di Turandot (24 e 30 luglio, 14 e 20 agosto) con Daniele Abbado che ne firmerà la regia. Ultimo, classico titolo in programma nell’edizione 2021 è infine La Bohème (tre le rappresentazioni: prima il 31 luglio e repliche 7 e 21 agosto) con alla regia Marco Scola che riprenderà l’allestimento che il nonno Ettore firmò per il Festival di Torre del Lago nel 2014.