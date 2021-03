Rete 4, stasera nuovo appuntamento con “Dritto e Rovescio”

La leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni sarà ospite di Paolo Del Debbio, domani, a “Dritto e Rovescio” – in prima serata, su Retequattro – per commentare l’avanzamento della campagna vaccinale, le misure di contenimento che potrebbero essere prese dopo Pasqua e la crescente crisi economica di molti cittadini a cui il Decreto Sostegni ha provato a dare una prima risposta.

Con Guido Bertolaso, consulente della Regione Lombardia per la campagna vaccinale, si approfondirà il tema dei vaccini, tra la mancanza di dosi per entrare in una fase a pieno regime e le prospettive per le future riaperture quando la parte più fragile della popolazione sarà stata messa al sicuro. Ampio spazio anche alle differenze di organizzazione nella somministrazione tra i diversi territori: mentre molti anziani ancora aspettano, alcune categorie risultano privilegiate e non mancano i cosiddetti “furbetti” che trovano il modo di saltare la fila.

Come di consueto, un ampio approfondimento sarà dedicato alla crisi economica e, in particolare, al condono delle cartelle esattoriali fino a un importo di 5mila euro, misura che molto ha fatto discutere i partiti all’interno della maggioranza. E ancora, un focus sull’iniziativa del ministro del Lavoro Andrea Orlando di istituire un Comitato per la valutazione del reddito di cittadinanza, che ad oggi ha aiutato ancora pochi beneficiari a trovare un lavoro.

Tra gli ospiti della puntata anche: il senatore Maurizio Gasparri (FI), il deputato Gianfranco Librandi (IV) e gli europarlamentari Elisabetta Gualmini (Pd), Antonio Maria Rinaldi (Lega) e Ignazio Corrao.