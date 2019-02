Meghan Markle ed Harry: l’ultimo impegno prima del royal baby

I duchi di Sussex sono arrivati in Marocco sabato per l’ultimo tour regale prima della nascita del bambino. Con Meghan nel terzo trimestre di gravidanza ed Harry pronto a diventare papà, i due sono sollevati da ogni dovere di etichetta

Un ultimo impegno, poi il royal baby. Meghan Markle e il principe Harry sono arrivati in Marocco, sabato mattina, per occuparsi dell’ultimo impegno regale prima di pensare esclusivamente alla nascita del loro primogenito. Meghan, vestita Valentino, con un abito rosso capace (quasi) di nasconderne il pancione, ha lasciato l’aeroporto di Casablanca mano nella mano con il principe Harry. I due, accolti dall’ambasciatore inglese in Marocco, Thomas Reilly, e da sua moglie Alix, hanno programmato una visita di tre giorni nel Paese nordafricano.

Su richiesta della regina Elisabetta e per conto del governo inglese, dovranno viaggiare fino all’Atlante marocchino e raggiungere, poi, Rabat. Il tour, nel corso del quale la coppia avrà modo di dedicarsi al tema femminile inaugurato sabato con la visita al rifugio per ragazze di Asni nel quale si garantisce loro l’accesso all’istruzione, dovrebbe finire lunedì. Ma i due, stando ad una fonte anonima, avrebbero programmato di fermarsi un giorno di più, rientrando in Inghilterra solo martedì pomeriggio. Giorno che segnerà la fine dei loro doveri di regali.

Meghan Markle è ormai entrata nel terzo trimestre di gravidanza e gli impegni di etichetta, con i voli internazionali che ne conseguono, non sono più cosa di cui possa occuparsi. Fino alla nascita del bambino, prevista in aprile, la Markle e il principe Harry staranno dunque «a riposo».

Claudia Casiraghi, Vanity Fair