Oscar 2019, Lady Gaga e Bradley Cooper in una performance di Shallow

La performance di Lady Gaga e Bradley Cooper risolleva l’edizione degli Oscar 2019

É alle 4 del mattino che la cerimonia degli Oscar finalmente regala l’intrattenimento, quello vero, quello che colpoisce il cuore del pubblico.

Lady Gaga e Bradley Cooper animano l’edizione di quest’anno intonando la mitica “Shallow”, una delle canzoni tratte da A Star Is Born.

Lui è fasciato in uno smoking cucito perfettamente sulle sue solide spalle, Lady Gaga invece con un abito nero, vistoso e con annessi diamanti in bella vista, cantano in maniera impeccabile. Complici come nel film, i due ammiccano di fronte alle telecamere regalando il giusto brivido dietro la schiena. Entrambi cantano dal vivo e, diversamenrte da quello che è accaduto con Jennifer Hudon, sia la Gaga che Cooper, non sbagliano una nota. E per fortuna la colanna portante del film vince l’Oscar come miglior Canzone. “Grazie ad ogni singola persona in questa stanza. Sono orgogliosa di aver cantato la canzone insieme a Badley. Quello che conta è arrendersi mai. Se avete un sogno combattete.”

Carlo Lanna, il Giornale