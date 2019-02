Ascolti tv, ha vinto Fazio

Ancora un buon risultato di ascolti per la puntata di “Che tempo che fa” in onda in prima serata su Rai1 ieri, domenica 24 febbraio, che è stato il programma più visto del prime time con 3 milioni 868 mila spettatori e uno share del 14.7. A seguire “Che tempo che fa – Il tavolo” ha ottenuto il gradimento di 2 milioni 84 mila spettatori con l’11.8 di share.

Sempre in prime time, ma su Rai2, continuano i buoni risultati della seconda serie di “The Good Doctor” con 2 milioni 488 mila spettatori e il 9.7 di share. Su Rai3, infine, la serata prevedeva una puntata di “Grazie dei fiori” con 1 milione 142 mila e il 4.3 e un “TG3 Speciale” sulle Elezioni in Sardegna con 647 mila e il 2.7.

Ottimo risultato nel pomeriggio di Rai1 per “Domenica in” che raggiunge nella prima parte 3 milioni 277 mila spettatori e uno share del 19 e nella seconda parte 2 milioni 656 mila con il 16.7. Molto bene a seguire anche il programma di Cristina Parodi “La prima volta” che ha sergnato 1 milione 926 mila spettatori e uno share dell’ 11.4.

Nella mattinata di Rai1 ascolti eccellenti per “Linea verde” con 3 milioni 201 mila e il 19.8, mentre nel preserale domina ancora “L’Eredità”, sempre su Rai1, con un ascolto di 4 milioni 905 mila spettatori e il 22 di share. Bene su Rai3 nell’access prime time “Quelli che il calcio dopo il tg” con 1 milione 306 mila e il 4.8, mentre nel pomeriggio di il “Kilimangiaro”, è stato visto da 1 milione 792 mila appassionati di viaggi e natura, con uno share del 10.7.

Lusinghieri gli ascolti anche per tutta la programmazione sportiva su Rai2: nel pomeriggio “Quelli che il calcio” è arrivato a 1 milione 207 mila spettatori, pari al 7.6 di share; a seguire “Dribbling” ha fatto registrare 778 mila e il 4.9 di share, mentre “Novantesimo minuto” ha raggiunto nella seconda parte 1 milione 176 mila spettatori e il 5,3 di share. Bene, infine, in seconda serata anche la Domenica Sportiva, apprezzata da 1 milione 128 mila spettatori, pari all’8.7 di share.

Complessivamente le reti Rai hanno dominato il prime time, con 8 milioni e 743 mila spettatori e il 33.2 di share e l’intera giornata con 4 milioni 432 mila spettatori e il 36.7 di share.