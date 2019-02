Chiara Ferragni dedica un tatuaggio al suo Leo, «piccolo angelo»

L’influencer si è fatta tatuare sulla mano destra il viso del figlio Leone versione angelo, con tanto di ali. «Ci credete che è il mio 27esimo tattoo?», ha scritto su Instagram, dove i fan si sono divisi. Per alcuni, il disegno non sarebbe abbastanza somigliante

Chiara Ferragni si è limitata ad una foto e poche parole. «Il mio piccolo angelo, Leo, è sulla mia mano ora», ha scritto su Instagram, pubblicando un’immagine del tatuaggio che ha voluto dedicare al figlio. La Ferragni si è fatta disegnare sulla mano destra, appena sotto il pollice e i due tatuaggi che già la ornano, il faccino sorridente del piccolo Leone, ritratto in versione angelicata, con le ali di un putto.

Il tatuaggio, fatto a Los Angeles, è stato ricopiato da una polaroid di Leo che la Ferragni ha tenuto tra le mani per la foto, proponendo un raffronto tra il disegno e la realtà.

Tra i fan dell’influencer, non tutti hanno apprezzato. Qualcuno ha sostenuto che il risultato non sia dei migliori: il disegno non sarebbe abbastanza somigliante al bimbo, di gran lunga più bello della sua versione in inchiostro. Qualcun altro ha puntato il dito contro la mole, giudicata eccessiva, di tatuaggi. La Ferragni ne ha ventisette in totale. Uno, raffigurante due leoni, lo ha dedicato al suo bambino quand’è nato nel marzo scorso. Altri, li ha dedicati a se stessa, al cane Matilda, alle passioni di una ragazza «ossessionata» da Mickey Mouse e dalla bellezza.

Claudia Casiraghi, Vanity Fair