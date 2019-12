Le “Iene” ‘riciclano’ per scherzo il Ken umano

Lʼopinionista Angelo Sanzio intrappolato in un bidone della plastica

L’ex gieffino e opinionista tv Angelo Sanzio si è sottoposto a decine di interventi chirurgici per assomigliare a Ken, il fidanzato di Barbie. In un’era dove tutti si stanno battendo per essere plastic free, anche “Le Iene” hanno voluto dare il loro contributo e lo hanno riciclato. Attirato con l’inganno per provare una nuova cura di bellezza, Angelo finisce tra i rifiuti della discarica…



Per attirare Angelo nella trappola Giacomo Urtis, chirurgo delle star e complice per le Iene, gli propone di provare un nuovissimo macchinario che rende i glutei di marmo. Dopo essersi sottoposto al trattamento, stila un “inventario” delle sue componenti plastiche. Dalla fronte alle gambe, passando per zigomi e addominali, l’opinionista si è sottoposto a ben 17 interventi, sostituendo tutto quello che poteva nel proprio corpo.

Durante la visita arriva la chiamata di un produttore Mediaset, che gli propone di girare un videoclip musical di Cristiano Malgioglio. Lui accetta senza esitare e si reca sul set dove lo aspetta un bidone per la plastica. La troupe gli chiede quindi di entrare, per poi sbucare fuori al segnale stabilito. Una volta dentro, però, lo chiudono e lo portano dritto in ricicleria. Il suo sacrificio sarà servito alla causa ambientalista?

(tgcom24.mediaset.it)