Vittoria Puccini floreale alla premiere del commovente film ’18 regali’ a Roma

Vittoria Puccini è stata la protagonista della premiere romana del film ’18 regali’. La pellicola racconta la storia di Elisa Girotto, la donna trevigiana che prima di morire a causa di un tumore, nel 2017, ha lasciato alla figlia nata da un anno i regali di compleanno da scartare fino al compimento dei 18 anni. Sarà nelle sale dal 2 gennaio 2020. Davanti ai flash l’attrice toscana si è presentata un con abito floreale sulle tonalità del turchese e con un paio di stivali neri.

“Lavorare a questo film mi ha aiutata a elaborare la scomparsa di mia madre”, ha raccontato la 38enne ai giornalisti. Sua madre Laura è venuta a mancare nel 2011 a Firenze proprio nei giorni in cui Vittoria era impegnata come madrina al Festival di Venezia. Per lei fu un periodo molto difficile.

