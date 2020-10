Rai1, oggi nuova puntata con “ItaliaSì!”

Un altro grande sabato con la nuova edizione di ItaliaSì!, la trasmissione “podio” del pomeriggio di Rai1, condotta da Marco Liorni, in onda con la settima puntata, alle 16.25 su Rai1.

Al suo fianco vari personaggi dello spettacolo e della cultura si metteranno in gioco confrontandosi sui temi delle persone comuni e, grazie al loro spirito a volte allegro e a volte brusco, conquisteranno il pubblico in studio e quello a casa.

La puntata si aprirà con un bimbo appena nato a Roma, si chiama Giulio! Cristina sente le voci, non è paranormale ma una realtà che vive da tempo; podio del cuore a un quartiere di Verona abitato da immigrati, che fanno rete tra loro per salvare un bambino abbandonato, forse da una madre appartenente agli “ultimi”, i più bassi della scala sociale; podio alla canzone “Tanta voglia di lei”, che compie 50 anni, e la sua storia raccontata da Dodi Battaglia dei Pooh; Erika e Marco hanno potuto accontentare tutti il giorno del matrimonio, come hanno fatto?

Altri sosia parteciperanno a ItaliaSì!: si metteranno alla prova le voci e le loro capacità oratorie grazie agli incredibili scioglilingua del rapper Sensei. E ancora podio a Edoardo, che racconterà come sta uscendo dalle balbuzie; podio a Franco, 82 anni, che invita chiunque a sfidarlo con i pattini. Poi l’incontro con Barbara De Rossi in Commissariato che condividerà con i telespettatori un’emozione importante. Si affronteranno anche tematiche che accenderanno e divideranno gli animi del pubblico portando, in alcuni casi, a duri confronti. Al centro della scena ci sarà, come sempre, il “podio” di ItaliaSì dove chiunque può salire e dire qualcosa a tutti. La vera innovazione del programma è andare oltre le persone, mettendo in primo piano “un’esperienza” portata finalmente alla ribalta.

La sigla “Italia d’Oro” di Pierangelo Bertoli è stata riarrangiata per l’occasione dal figlio Alberto.