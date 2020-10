Giulia De Lellis ha un nuovo fidanzato: è il rampollo Carlo Gussalli Beretta… ex di Dayane Mello!

La blogger ha (ri)chiuso con Andrea Damante, dopo la parentesi con Iannone. E ora conferma la love story con l’erede della famiglia di armaioli. Che l’ha già presentata in famiglia

Giulia De Lellis ha ritrovato l’amore. Così, almeno, dicono i gossip. E, curiosità, la blogger dicono che abbia sedotto l’ex di Dayane Mello. Che proprio in queste settimane è rinchiusa nella Casa del Grande Fratello Vip in cui si lascia andare a baci saffici con Adua Del Vesco. Lui, infatti, è Carlo Gussalli Beretta, rampollo della celebre famiglia di armaioli…

PRESENTAZIONI IN FAMIGLIA – I rumors sulla relazione tra Giulia De Lellis e Carlo Gussalli Beretta giravano da settimane. Ma ora ci sono state addirittura le presentazioni in famiglia, scrive Chi. Nel senso, naturalmente, che è stato lui a presentare lei ai suoi genitori, come si conviene in una famiglia molto ben altolocata…

AMICO ANCHE DI DAMANTE – Il fatto è che pare che Carlo Gussalli Beretta sia amico anche di Andrea Damante, ex di Giulia De Lellis, con cui era ritornata dopo la parentesi con Andrea Iannone. E la blogger respinge categoricamente di aver tradito il suo ex proprio per mettersi insieme al rampollo della famiglia di armaioli: “Io non ho tradito nessuno”, spiega la blogger. “La mia frequentazione non è di certo figlia di mancanze di rispetto. Questa, le passate e nessuna mai lo sarà! Di conseguenza ci tengo a dire che se volete sapere se mi sto frequentando con qualcuno formulate bene la domanda vi prego… Tra un’illazione e una domanda c’è differenza”. Insomma, Giulia De Lellis smentisce le corna (che peraltro stanno bene su tutto, come recita il titolo del suo libro che ha sbancato le librerie…), ma non la nuova love-story. Resta solo da attenderne l’ufficializzazione, quindi…





