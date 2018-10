Carlo Conti lascerà la Rai?

Carlo Conti potrebbe lasciare la Rai per passare a Mediaset. Le voci di un addio del noto conduttore di Rai1 si rincorrono soprattutto da quando Conti è apparso su Canale 5 ospite di Maurizio Costanzo a L’intervista.

Il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, è netto a riguardo: “Carlo Conti avrebbe deciso di lasciare la Rai e cedere al corteggiamento del ‘Biscione’. Le sue recenti apparizioni in Mediaset sarebbero un’ulteriore conferma. Con sé il conduttore porterebbe via il suo storico gruppo di autori”, ha scritto Signorini

Del resto a giugno 2019 scade il contratto che lega Conti alla Rai, e lui avrebbe quindi mano libera per passare alla concorrenza. E dire che in passato il conduttore ha più volte detto no a Mediaset. Nel 2017 aveva detto: “È più facile che uno di quegli alieni degli spot arrivi a Sanremo che io traslochi a Mediaset. È fantascienza”. E solo pochi mesi fa aveva ribadito, a proposito di un suo passaggio a Fininvest: “Me lo chiesero molti anni fa: aggiungevano uno zero al mio contratto, 100 milioni di lire diventavano un miliardo. Ma non avevo capito quel che andavo a fare. Meglio crescere poco per volta”, aveva detto. Bisognerà vedere se a giugno 2019 la penserà ancora così.

