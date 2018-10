Stasera torna “Rocco Schiavone”

Secondo appuntamento stasera alle 21.20 su Rai2, con la nuova serie di Rocco Sciavone, interpretato da Marco Giallini, poliziotto cinico, burbero, un po’ violento e talvolta sboccato ma dal cuore d’oro, questa volta alle prese con un momento nevralgico della sua vita. Romano fino al midollo si ritrova costretto a lavorare in una città che decisamente non ama, Aosta dove è stato trasferito per punizione. Nella puntata dal titolo “Tutta la verità” mentre Enzo Baiocchi – che ha già provato ad ucciderlo- è ancora a piede libero, Rocco viene chiamato a investigare sull’omicidio dei coniugi Moresi, trovati uccisi in casa e in avanzato stato di decomposizione. Il movente dell’omicidio resta oscuro poiché, malgrado i segni di effrazione su una finestra, in casa non sembra mancare nulla. I sospetti si concentrano su Andrea, il figlio tossicodipendente della coppia. Nel frattempo, un nuovo amico fa ingresso nella vita di Rocco, si chiama Gabriele, ha 15 anni, adora il punk-rock e a scuola è un disastro. Pur senza abbandonare i suoi modi rudi, Rocco lo prende sotto la sua ala protettiva. Una chiamata da Roma, però, lo costringe a mettersi in viaggio: il suo amico Sebastiano ha intrapreso una personale battaglia contro il mondo, pur di vendicare la sua donna…