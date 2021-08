Stefania Orlando colpisce i fan: “Ecco la bella notizia per i giovani”

Stefania Orlando ancora protagonista sui social: “Ecco la bella notizia per i giovani”

E’ uno dei personaggi televisivi protagonisti in questa pazza estate italiana, la bella Stefania Orlando continua a non perdere occasione per far sentire la sua presenza ai fan. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, arrivata terza nell’ultima edizione del reality dietro Tommaso Zorzi e Pierpaolo Pretelli, ha pubblicato un curioso post su Instagram nelle ultime ore. Un messaggio rivolto in modo particolare ai giovani, una sorta di post-it per ricordare quanto sia bella e carica di emozioni la vita, oltre ad essere un augurio di buona settimana per tutti i suoi follower:

Le belle emozioni si vivono in tutte le stagioni della vita, ma la bella notizia, soprattutto per i più giovani, è che le stesse emozioni saranno ancora più intense con la consapevolezza e l’esperienza dell’età. Buon inizio settimana a tutti, vi voglio bene

ha scritto Stefania Orlando su Instagram.

Stefania Orlando, spunta il complimento di Adriana Volpa: “Sei fantastica”

Sulla bellezza di Stefania Orlando è veramente difficile trovare dei pareri contrastanti. Un fisico mozzafiato da far invidia anche alle più giovani, che hanno imparato ad apprezzare la conduttrice in tutte le sue sfaccettature durante l’avventura al Grande Fratello Vip. Tra i commenti all’ultimo post pubblicato su Instagram dalla cantante e presentatrice spunta anche quello di Adriana Volpe. Anche lei, proprio come Stefania l’anno successivo, è stata protagonista assoluta del GF Vip e tra le due non sembrano mancare rispetto e stima reciproca: “Sei fantastica” – ha scritto la prossima opinionista del reality di Canale Cinque – .

Stefania Orlando, la dedica del marito Simone Gianlorenzi: “Come può uno scoglio arginare la tua bellezza?”

Stefania Orlando, che nei giorni scorsi ha mostrato nostalgia del Gf Vip tramite i social, è sempre tenuta d’occhio dal marito Simone Gianlorenzi, che ha commentato innamorato il post Instagram della presentatrice: “Come può uno scoglio arginare il mare della tua bellezza?”.

