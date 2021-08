Chiara Ferragni: “Perché vado dallo psicologo e quante volte a settimana”

La celebre influencer ha risposto ad alcune domande dei suoi fan su Instagram, facendo delle rivelazioni inedite

Dopo aver passato dei giorni di vacanza a Porto Cervo, Chiara Ferragni e la sua famiglia stanno raggiungendo il sud della Sardegna con uno yacht di lusso a di poco meraviglioso. Stavolta, però, a far notizia non sono le location da mille e una notte dei Ferragnez, bensì alcune rivelazioni fatte dalla celebre influencer.

Sempre molto attiva sui social, la Ferragni si è concessa ai suoi fan, rispondendo su Instagram al box domande. Una sorta di ‘gioco’ che ormai sono tanti vip ad utilizzare per soddisfare le curiosità dei propri seguaci. Sono tanti i temi trattati, ma alcuni hanno colpito più degli altri.

A chi le chiede se si è mai fatta aiutare da qualcuno per superare le sue insicurezze, Chiara ha risposto che ha fatto tanto lavoro su sé stessa, cercando di affrontare le sue paure. Negli ultimi 3 anni l’imprenditrice digitale svela di essersi fatta un gran regalo per capirsi.

Di cosa si tratta? Senza timore alcuno, la Ferragni ha detto che: “Vedo uno psicologo una volta a settimana“. Un’esperienza che migliora decisamente la vita e la salute psichica e che Chiara consiglia vivamente a tutti. La vediamo sempre perfetta, una wonder woman 2.0 che non sbaglia mai un colpo, ma la Ferragni ha mai sofferto di attacchi di panico o ansia?

Dall’imprenditrice digitale che ha rivoluzionato il modo di fare business sui social ci si aspetterebbe assoluta sicurezza e totale padronanza delle proprie emozioni. Ma anche in questo caso i fan dell’influencer saranno sorpresi nel sapere che anche la Ferragni soffre di ansia ed attacchi di panico.

O almeno ha riferito di averci sofferto nel 2015, quando si trovava da sola a Los Angeles, lontana dai suoi affetti e dalle persone che le erano più care. Solo affrontando totalmente le sue paure è riuscita a superare tutto questo. Quando oggi le sale un po’ di ansia, cerca di distrarsi concentrandosi sul lavoro.

Una situazione che rispecchia anche molto il suo motto: “Nessuno fa la fila per le montagne russe piatte“, insomma la vita presenta degli alti e dei bassi. Sta poi a noi riuscire a trovare un equilibrio in tutto questo. Per vivere una vita serena, partiamo dall’accettare noi stessi, comprese le nostre insicurezze. Questo è il consiglio che dà Chiara Ferragni.

