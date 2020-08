Lea Michele è diventata mamma: è un maschio

L’attrice, diventata famosa grazie alla serie Glee, ha partorito il primogenito lo scorso 20 agosto. Il papà è Zandy Reich, sposato nel 2019. Al suo fianco, Lea ha ritrovato la serenità dopo la morte di Cory Monteith, collega di set e grande amore morto nel 2013 per aver assunto un mix di droghe e alcol

È un maschio il primo figlio di Lea Michele e Zandy Reich. L’attrice 33enne, diventata famosa per aver recitato nella serie Glee, è diventata mamma lo scorso 20 agosto, di Ever Leo, ma la notizia è stata rivelata solo nelle ultime ore da People, che l’ha data in esclusiva. «Sono tutti felici e in buona salute», ha detto una fonte vicina alla famiglia al magazine, sottolineando la gratitudine dei neo genitori per questa gioia. «Finora è stato un bambino facile», ha continuato, anche se è decisamente presto per dare giudizi.

Certo è che la coppia non ha ancora rivelato il nome del bebè, né fatto nessun annuncio pubblico.

L’ultima foto sull’account Instagram di Lea risale al giorno prima del parto, il 19 agosto, mentre negli ultimi due mesi l’attrice si era presa una pausa dai social, seguita alla tragica morte di Naya Rivera, annegata nel lago Piru mentre faceva una gita in barca con il figlio. La Michele, in quell’occasione, era stata pesantemente criticata dagli haters per la mancanza di parole di affetto verso la collega, poi ricordata nelle Stories di Instagram insieme a Cory Monteith, altro attore della serie morto prematuramente che fu anche suo fidanzato.

Quel silenzio Lea l’aveva rotto con un altro scatto, all’inizio di agosto, mese che ha segnato il suo ritorno all’attività social, sebbene off limits per le interazioni con fan e odiatori di professione: i suoi post non si possono più commentare. Meglio così, considerando l’accanimento di alcuni in un momento così delicato come una gravidanza.

La notizia che l’attrice aspettasse il primo figlio dal marito, estraneo al mondo di Hollywood e sposato nel marzo 2019, era arrivata lo scorso aprile, sempre da un’indiscrezione di People. Poi ci aveva pensato la stessa Lea a dare conferma, con una bella foto del pancione già rotondo. «Così grata», aveva scritto piena di felicità e tenerezza. Chissà se prima o poi presenterà al mondo il primogenito. Per ora è un gioia tutta per sé.

