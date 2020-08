Carlo Conti diventa un cartone, sarà un personaggio di 44 gatti: “Un’idea di mio figlio”

Il conduttore si trasforma in un personaggio della celebre serie animata in onda su Rai Yo Yo. Sarà Gatto Carlo, un micio costruito a sua immagine e somiglianza, ma con la paura del palcoscenico. L’idea arriva dal figlio Matteo, grande fan del cartone: “Ho pensato che ai Buffycats mancasse un presentatore”.

Carlo Conti diventa un cartone animato. Il nuovo volto del popolare presentatore sarà in “versione felina” nella nota serie “44 gatti“: a lui si ispira infatti il personaggio di Gatto Carlo, che vedremo nella nuova stagione. L’idea è partita grazie al piccolo Matteo, il figlio di Carlo Conti e Francesca Vaccaro, come ha spiegato lo stesso conduttore al Corriere della Sera.

Matteo, il mio bambino, guarda sempre questo cartone che è un grande successo in oltre 100 Paesi. Vedendolo ho pensato che alla band di gatti protagonisti, i Buffycats, mancasse un presentatore e ho fatto la mia proposta all’Antoniano e a Rainbow.

Gatto Carlo è un micio a immagine e somiglianza di Conti, “una trasposizione gattesca abbastanza scuretta, una versione marrone, molto agostana, nella quale mi riconosco”. A differenza di Conti, sempre disinvolto sul palcoscenico, il suo corrispettivo cartoonesco ha la “fifa gatta”, la paura da performance. Ogni volta che sente la parola “palco” è colto dall’emozione e inizia a soffrire di singhiozzo: “Mi piace perché in 44 Gatti c’è sempre un aspetto educativo: qui il messaggio è che non devi aver paura di niente, che è la testa che conta, che la forza di volontà ti fa superare gli ostacoli. Per me invece è una grande soddisfazione, è bello che abbiano creato un personaggio pensando a me, forse perché in ognuno di noi rimane un lato fanciullesco”.

Gli episodi che vedono la presenza di Gatto Carlo vanno in onda da ottobre su Rai YoYo. “44 gatti” è tutta italiana ed è stata ideata nel 2018 da Iginio Straffi e dalla sua Rainbow, già responsabili del grande successo delle Winx. Si ispira all’omonima canzone dello Zecchino d’Oro e lo studio d’animazione con sede a Loreto l’ha realizzata insieme all’Antoniano di Bologna e con la partecipazione di Rai Ragazzi. La serie racconta le avventure di quattro gattini musicisti che suonano in una band musicale, i Buffycats. Sono Lampo, Milady, Pilou e Polpetta.

FanPage