Cesara Buonamici possibile opinionista al Gf Vip, Selvaggia Lucarelli: “La scelta di Cesara Buonamici come opinionista unica del GF è sbagliata”

(di Federica Zito) Pier Silvio Berlusconi continua la sua “rivoluzione ” in Mediaset. In queste ultime settimane stiamo assistendo a cambiamenti radicali riguardo conduzioni e non solo. Da giorni si parla di una possibile presenza di Cesare Buonamici, storica giornalista del Tg5, come possibile opinionista della prossima edizione del Gf Vip.

Una decisione inaspettata quindi per i vertici di Mediaset e soprattutto per i telespettatori. Ritroveremo la Buonamici in una veste diversa rispetto a come siamo abituati noi. Il Gf Vip negli ultimi anni è peggiorato in quanto “trash”, sarà lei quindi ad alzare l’asticella del programma e allontanare quindi tutto ciò che in questi anni è stato detto ?

Anche questa volta l’opinione di Selvaggia Lucarelli non si è fatta attendere. La giornalista attraverso un tweet sul proprio profilo ha voluto dire, come sempre, la sua: “La scelta di Cesara Buonamici come opinionista unica del GF è, nonostante le buone intenzioni, sbagliata. Se l’intenzione è di riportare il trash alla dimensione dell’intrattenimento, bisogna pescare tra chi sa fare intrattenimento, non una giornalista che serve chiaramente al posizionamento. Perché rischia di non servire al programma”, ha spiegato la Lucarelli.

La scelta di chiamare Cesara Buonamici, sarà una scelta giusta per lei e per il programma o rappresenta un rischio per la sua figura da professionista?