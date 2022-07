Rai e Regione Puglia per la parità di genere

La Presidente Soldi e il Presidente Emiliano firmano un protocollo attuativo

La Puglia diventa regione pilota del progetto europeo “No Women No Panel-Senza donne non se ne parla”, promosso dalla Rai. No Women No Panel è un impegno semplice: nelle discussioni, nei dibattiti vanno invitati esperti ed esperte, sia uomini sia donne.



Martedì 26 luglio, alle 11, a Bari – nella sala Di Jeso presso la sede della Presidenza della Giunta regionale – il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano firmerà con la Presidente della Rai Marinella Soldi un protocollo attuativo. Il protocollo prevede il monitoraggio delle presenze maschili e femminili nelle iniziative di comunicazione organizzate dalla Regione.



Alla firma saranno presenti anche il Sindaco di Bari e presidente Anci, Antonio Decaro, e Titti De Simone, Consigliera del Presidente Emiliano per l’attuazione dell’Agenda di Genere.



Dopo la Cerimonia di firma avrà luogo un evento di formazione sui temi della promozione della parità di genere, promosso dall’Ordine Regionale dei Giornalisti della Puglia in collaborazione con la Direzione Rai per la Sostenibilità.