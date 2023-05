Emma cade a Le Iene, Belén Rodriguez corre in suo aiuto poi si abbracciano

Arrivo col botto di Emma Marrone a Le Iene. La cantante, ospite della serata che conliude l’edizione in corso, è arrivata in studio cantando la canzone Mezzo mondo ma, complici i tacchi eccessivamente alti, è caduta per ben due volte. A sorreggerla è arrivata Belén Rodriguez che ha allungato le mani verso la ex rivale e, ridendo, ha tentato di aiutarla. Pochi istanti dopo, Emma è caduta di nuovo e Belén, senza più riuscire a contenere le risate, le si è avvicinata per posarle le mani sulle spalle, mani sulle quali Emma ha posato le sue, anche lei ridendo apertamente a causa dell’incidente di cui è rimasta vittima per due volte. Al termine dell’esibizione, le due donne si sono abbracciate. Il clima disteso, nonostante il passato che le accomuna, era stato anticipato da una foto postata dalla cantante sul suo profilo Instagram.

Termina l’esibizione, Belén ha commentato scherzosamente quanto accaduto pochi istanti prima sul palco: “Emma ci ha regalato due stupende cadute. Visto che sono caduta io la puntata scorsa, mi sembra giusto. L’hai fatto per farmi sentire meglio”. Emma ha sorriso e replicato: “Noi, però, sappiamo cadere molto bene e ci sappiamo anche rialzare molto bene”. Cosa che ha ribadito poco dopo con un tweet. Nessuno screzio evidente tra le due che, anzi, sembrerebbero avere instaurato un ottimi rapporto a dispetto della passata rivalità per Stefano De Martino.

Qualcosa di molto simile era accaduto a Belén una settimana fa. La conduttrice, entrata in studio a passo di carica, era inciampata e poi caduta in modo molto simile a quanto accaduto questa sera con Emma. Un episodio che è stata la stessa Belén a ricordare alla cantante, rincuorandola a proposito del banale incidente di cui è stata vittima.