Milly Carlucci conferma la giuria di Ballando con le stelle, nessun cambio rispetto allo scorso anno

Milly Carlucci conferma in blocco la giuria di Ballando con le stelle. Dopo i rumors nati a proposito della mai confermata voglia di novità manifestata dalla conduttrice a proposito del cast fiss, Dagospia fa sapere che la nota conduttrice Rai avrebbe deciso di avvalersi della partecipazione dei volti storici dello show anche per la nuova edizione. Risulterebbero essere confermati, dunque, Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Carolyn Smith che torneranno a sedersi dietro la celebre scrivania del talent show di Rai1.

In un’intervista rilasciata al settimanale Chi, la giurata Selvaggia Lucarelli ha confermato il rientro in trasmissione. “Ho lasciato che le voci corressero e si accavallassero”, ha detto, “ma ho trovato fastidioso questo continuo voler far credere che fossi stata cacciata, quando la verità è che sono stata confermata a programma ancora in corso. A breve vedrò Milly Carlucci per definire le ultime cose”.

Ancora nessuna conferma, fino a oggi, a proposito dell’eventuale arrivo di Barbara d’Urso in trasmissione. La conduttrice starebbe per lasciare Mediaset e, secondo numerose indiscrezioni, approdare proprio in Rai nella trasmissione condotta da Milly Carlucci. Un’ipotesi a proposito della quale Lucarelli commenta: “Ho letto di tutto, ma non avrei nulla in contrario se partecipasse. Credo persino che la sua presenza sarebbe molto funzionale al programma, ma solo in alcuni ruoli prestabiliti. Ballando, al contrario di quel che si possa pensare, non è una passeggiata. Bisogna fare un grandissimo gioco di sottrazione per esaltare concorrenti e dinamiche. Lei sarebbe disposta a fare un passo indietro e scendere a compromessi con il suo ego?”.