Jennifer Lawrence è diventata mamma

L’attrice di Hunger Games e il marito Cooke Maroney sono diventati genitori del loro primo figlio

L’attrice premio Oscar ha dato alla luce il suo primo figlio, nato dall’unione con il compagno Cooke Maroney al quale è legata da quattro anni. La data esatta del lieto evento così come il sesso e il nome del bebé a oggi non sono ancora stati rivelati e sapendo quanto la star di Hunger Games sia attenta alla propria privacy, c’è da aspettarsi che i misteri legati al primogenito di Jennifer rimarranno tali ancora a lungo.



«Il mio istinto mi vuole proteggere la sua privacy per il resto delle vita per quanto potrò fare», aveva raccontato Jennifer Lopez all’epoca in cui era ancora incinta, le cui parole volevano motivare la sua reticenza sul parlare della gravidanza e dell’imminente maternità. «Non voglio che nessuno si senta il benvenuto nella sua esistenza così come in quella di mio marito e sento che questo inizia con il non includerli in questa parte del mio lavoro», aveva poi concluso la 31enne che, nei giorni scorsi, è diventata mamma per la prima volta.



La star di film quali Passengers, Il lato positivo, X-Men, e Don’t look up (con Leonardo DiCaprio e Timothée Chalamet), si è sposata con il gallerista 37enne a distanza di un anno dall’inizio della loro relazione. Le nozze sono state celebrate nella splendida villa di Belcourt of Newport a Rhode Island nell’ottobre del 2019 davanti agli amici vip come Amy Schumer, Emma Stone, Ashley Olsen e Kris Jenner. A distanza di due anni dal «Sì» poi la coppia, nel settembre del 2021, ha annunciato di essere in attesa del primo figlio.



Jennifer Lawrence e Cooke Maroney da quando si sono incontrati non si sono più lasciati. «È la persona più bella che abbia mai incontrato», aveva ammesso durante un’intervista con Catt Sadler l’attrice la quale, prima di incontrare il suo attuale marito, dal 2010 al 2014 ha avuto una relazione con il collega Nicholas Hoult (conosciuto sul set di X- Men – L’inizio), con il cantante dei Coldplay Chris Martin (dal 2014 al 2015) e, nel 2016, con il regista di Madre! Darren Aronofsky.



