Sogni da urlo cercasi. AIR Action Vigorsol, The Story Lab e Frank Matano sfidano GenZ e Millennials a realizzare i loro sogni più coraggiosi

Con il supporto strategico e creativo della full creative advertainment agency di dentsu guidata dal CEO Stefano Pagani, AIR Action Vigorsol torna in comunicazione con il concorso “Un Sogno da Urlo” e una campagna all digital che vede protagonista Frank Matano, il sognatore più ‘fresh’ degli ultimi anni

Con il suo posizionamento “Keep it fresh”, AIR Action Vigorsol coglie ogni occasione di comunicazione per mostrare con i fatti alla GenZ il bello di uscire dalla propria comfort zone, abbandonando il conformismo e liberando il proprio lato più fresh.

E anche il nuovo concorso on pack del brand di chewing gum del gruppo Perfetti Van Melle non poteva essere da meno: due meccaniche in una, che premiano i più fortunati così come gli spiriti sognatori più motivati, portando in vita la visione della marca con una campagna digital e social che vede protagonista il sognatore più ‘fresh’ degli ultimi anni: Frank Matano.

Come un moderno Willy Wonka, insieme alla ‘fabbrica dei sogni’ di AIR Action Vigorsol Matano ha disseminato di pack speciali i punti vendita di tutta Italia.

Tra i pack dell’iniziativa sono disseminati alcuni pacchetti vincenti che contengono confetti dorati con l’inequivocabile scritta “Hai Vinto” (le ‘Golden Gum’) che valgono un premio immediato pari ad un budget da 10.000 euro.

Ma il bello viene se non li si trova immediatamente: tutti coloro che non troveranno Golden Gum potranno registrarsi sul sito di “Un Sogno da Urlo” e raccontare – o meglio urlare – a una giuria d’eccezione, capitanata da Matano, il sogno più coraggioso, intraprendente e sfidante che hanno, per provare ad aggiudicarsi un ricco bottino: un budget da 20.000 Euro per realizzarlo e tutto il sostegno pratico e organizzativo di Air Action Vigorsol. Il sogno vincitore diventerà un vero e proprio aftermovie, veicolato tramite amplificazione media per ispirare sempre più sogni da urlo.



“Quello dei sogni è un territorio perfettamente coerente con il percorso strategico di AIR Action Vigorsol” commenta Samanta Giuliani, Executive Strategy Director di The Story Lab, l’agenzia del gruppo dentsu che da tre anni segue la comunicazione digitale e non convenzionale di Vigorsol “Credere nei propri sogni e buttarsi, provare a realizzarli, è la forza delle nuove generazioni, in primis della GenZ. Con Matano e Vigorsol abbiamo voluto dimostrare che non importa quanto pazzo, fuori scala o ambizioso possa sembrare il tuo sogno: se vuoi cambiare il mondo, comincia a uscire dalla tua comfort zone! Provaci, credici! Con Vigorsol, noi saremo al tuo fianco per alimentare il tuo entusiasmo e per darti una mano (in questo caso del valore di 20.000 euro)”.

“La cosa più sfidante è stata inquadrare il tipo di sogno che vorremmo ispirare ai ragazzi” aggiunge Maurizio Tozzini, Executive Creative Director di The Story Lab “Non cerchiamo boutade o pazzie fini a sé stesse, vogliamo dare voce ai progetti concreti e ambiziosi dei giovani adulti di oggi, che vi assicuro… non vivono per nulla sulle nuvole, anzi. Sanno benissimo cosa vogliono e come vorrebbero contribuire a cambiare il mondo”.



Il concorso “Un Sogno da Urlo”, ideato e gestito da Winning, si sviluppa on pack e sul sito https://www.vigorsol.it/concorsi/un-sogno-da-urlo/, amplificato da una pianificazione a cura di Selection Communication & Design, agenzia interna al mondo Perfetti Van Melle, che coprirà formati digitali e social.

“Il nostro positioning Keep it Freshsi riempie di ulteriore significato per la Gen Z ispirando le nuove generazioni a sognare in grande, a non accontentarsi mai, ad inseguire le proprie passioni con coraggio, audacia ed un pizzico di irriverenza” – commenta Serena Zaffaroni Marketing Manager di Perfetti Van Melle – “Per esplorare al meglio la narrativa della marca, ci siamo concentrati molto anche sulla fase teaser, dove daremo spazio alla “storia da urlo” di Frank Matano, in un racconto branded content intimo ma sempre molto “unconventional” che ci aiuterà a spiegare meglio cosa intendiamo con “sogno da urlo”, quale attitudine stiamo cercando e perché per noi proprio Frank rappresenta il giudice e mentore ideale per questa call to action.