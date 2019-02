Bianca Balti alle sfilate milanesi con il misterioso fidanzato

Bianca Balti si presenta alla Milano fashion week con il con il suo nuovo misterioso fidanzato, la modella non si separa tanto a lungo dall’uomo che le ha fatto ritrovare la serenità in amore

Non poteva di certo mancare alla Milano fashion week una modella di fama internazionale e soprattutto italianissima come Bianca Balti, nonostante ormai viva da qualche anno a Los Angeles.

Infatti la super modella ha presenziato a varie sfilate e diversi eventi notturni ed in alcuni di questi si è fatta notare insieme al nuovo fidanzato, la cui identità ancora però rimane segreta.

Il nuovo compagno ormai appare già da settembre scorso sui social della top model e la relazione pare che vada proprio a gonfie vele dopo la dedica che lei le ha fatto sempre via Instagram il giorno di San Valentino, dicendosi una donna appagata e soddisfatta, che non si è accontentata del “primo che passava” stavolta.

Pare che lui sia un ricco imprenditore ed a quanto pare è riuscito a farle dimenticare in fretta il matrimonio lampo avuto con l’americano Matthew McRae dal quale si è separata a gennaio dell’anno scorso dopo appena sei messi di nozze. Per lui Bianca si era trasferita in America e con lui aveva anche avuto una bambina, Mia, la sua secondogenita, che adesso ha quasi quattro anni.

Che sia giunto il momento per la modella di tornare in Italia? Intanto lei si gode il sole di Milano di questa settimana con il suo nuovo fidanzato dal lussuosissimo Hotel Principe di Savoia, per il resto c’è tempo.

Veronica Ravagli, il Giornale