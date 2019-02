Maneskin, Damiano: “Le mamme mi vogliono toccare il c…”

Damiano David, leader dei Maneskin, ha raccontato di aver ricevuto delle richieste “particolari” dalle mamme di alcuni fan: dai semplici baci alle palpate al fondoschiena

Vincitori di X Factor 11, i Maneskin rappresentano uno dei gruppi più amati degli ultimi tempi, dai ragazzini e, a detta di Damiano – frontman della band – anche dalle mamme.

Ed è proprio Damiano, leader dei Maneskin, ad aver raccontato come si sia spesso trovato a respingere le avances da parte delle signore. Intervistato da Cosmopolitan, ha svelato alcuni aneddoti su quanto successo in occasione dei firmacopie in cui i ragazzini vengono accompagnati dalle madri.

Confermando il suo successo con le donne, “è figo, ma dopo dieci minuti la sensazione è già passata”, Damiano e i Maneskin si trovano spesso a vivere situazioni molto simili a ciò che accadeva ai tempi dell’esordio di Vasco Rossi nel mondo della musica. “Ci lanciano i reggiseni, una roba alla Vasco Rossi” – ha spiegato il giovane romano –. Poi al firmacopie arrivano madri con figli magari anche piccoli, ed è capitato che mentre Vic si prende cura dei ragazzini, le madri mi dicano: ‘Ti posso dare un bacetto, ti posso toccare il culo?”.

Casi esagerati a parte, tuttavia, Damiano David non è uno a cui piace lo stile di vita solo “sesso e rock and roll”: “Essere un artista è la cosa bella. Creare l’arte, scrivere i pezzi… Vedere come ci guardano le persone quando siamo sul palco”.

Proprio lui che inganna apparentemente per un fare arrogante, che si definisce narciso e che crede fortemente in se stesso, ha un mantra che non dimentica mai: “Sul palco va bene spaccare tutto. È nella vita normale che bisogna essere umili: con le persone che lavorano con te, per esempio, e con la musica”.

Luana Rosato, il Giornale