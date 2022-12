Elisa rimanda alcune date del tour: “Ho contratto un virus, ho vertigini e nausea”

Nelle sue storie Instagram la cantante racconta di avere una “vertigine parossistica posizionale”

Elisa Toffoli è stata costretta a rimandare alcune date del suo tour, quella di Torino e Firenze, a causa di un virus contratto negli ultimi giorni. La cantante lo racconta in un video in sua storia Instagram, dove ringrazia i fan per gli auguri di compleanno ricevuti (ha compiuto 45 anni il 19 dicembre, ndr): “Voglio rassicurarvi, mi è successa una cosa super strana, mai successa in vita mia. Mi sono beccata una vertigine parossistica posizionale, niente di grave. E’ una cosa che sembra essere anche virale, l’abbiamo presa in tanti, è una specie di virus, i sintomi erano gli stessi per tutti…”..

L’artista ha aggiunto: “I miei sintomi non sono durati a lungo, ma le prime 24 ore sembrava di essere al luna park. Poi ho avuto vertigini e nausea.Si tratta di disturbo in realtà piuttosto comune che causa brevi episodi di vertigini: una falsa sensazione di movimento o che tutto giri intorno. Questo in risposta a movimenti del capo che stimolano il canale semicircolare posteriore dell’orecchio interno. Per fortuna non è niente di grave”.



Poi Elisa ha scherzato sottolineando: “All’inizio pensavamo a una labirintite… sarebbe stato incredibile se Elisa avesse preso una labirintite…”. La cantante fa riferimento a “Labyrinth”, il brano del 1997 con il quale è diventata famosa. Quindi la cantante ha annunciato la cancellazione di alcune date, sebbene ora si senta meglio: “Il dottore mi ha consigliato di aspettare, per non rischiare delle ricadute. Per questo, con un bel peso addosso, ho dovuto spostare anche le date di Firenze. Mi dispiace tanto per le persone a cui ho causato un disagio, è davvero un dispiacere ma spero di rivedervi ai concerti che ho riposizionato a gennaio”. E conclude: “Ci tenevo a farvi sapere che mi sento meglio, le vertigini e la nausea stanno passando quasi del tutto e quindi io conto di riprendere il mio tour da Roma, ci rivedremo per gli altri appuntamenti”.

Tanti duetti

A novembre l’artista ha collaborato con i Muse per un duetto in un singolo dal titolo “Ghosts (how I move on)”, versione speciale ed esclusiva del brano più emozionante dall’ultimo album del gruppo britannico “Will of the people”.

A dicembre intanto Cesare Cremonini ed Elisa hanno pubblicato le versioni “live” di “Poetica” e del medley “Io e Anna /Anche Fragile”. Si tratta della registrazione dal vivo della performance che i due artisti hanno tenuto durante l’ultimo concerto nei palazzetti di Cremonini il 17 novembre al Mediolanum Forum di Milano. Elisa, infatti, si è esibita come guest star nell’ultima delle date del tour di Cremonini, partito a giugno negli stadi e a cui sono seguiti il concerto-evento all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola e 13 show nei palazzetti.