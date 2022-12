Kate Moss torna ai capelli rosa degli anni Novanta per la nuova campagna Marc Jacobs

La supermodella britannica ha abbandonato il suo celebre biondo a favore di una sfumatura bubblegum per una serie di scatti dal sapore nostalgico apprezzatissimi dai Millennials e non solo

Sebbene lo scopo sia quello di pubblicizzare capi e accessori della collezione Resort 2022/23, nell’ultima campagna pubblicitaria di Marc Jacobs per noi c’è solo lei, Kate Moss, o meglio, la nuova Kate Moss dai capelli rosa bubblegum.

La supermodella britannica ha abbandonato il suo celebre biondo chiarissimo per l’amico e designer statunitense con cui ha condiviso momenti di moda entrati nella leggenda a partire dagli anni Novanta. Sono proprio quei mitici anni il riferimento del nuovo hairstyle che per la top model è tutt’altro che nuovo.

KATE MOSS E L’ICONICO ROSA DEGLI ANNI NOVANTA

Gli utenti dei social media hanno eletto gli anni Novanta e i primi dieci anni del Duemila a momenti storici di grande tendenza, come prova la quantità di filmati e foto d’epoca che ogni giorno gira tra Instagram e TikTok. Cinema, lifestyle e moda sono i principali ambiti di riferimento dei content creator che fanno a gara a pubblicare le immagini più cool di un’epoca ricchissima soprattutto sotto il profilo della cultura pop.

Non ha avuto bisogno dei social media Kate Moss per diventare una delle principali icone di stile del Millennio. La top model inglese, figlia di un’era senza selfie da milioni di like, ha basato la sua popolarità sull’ammirazione di schiere di fan adoranti, che oggi plaudono alla sua ultima trasformazione che riporta alla mente le immagini di giorni indimenticabili.

Nel 1998 una ventiquattrenne Kate Moss sfilava per Versace con una tintura rosa vibrante, una richiesta di Donatella Versace che rifletteva il gusto per le capigliature dalle sfumature punk del momento. Precedentemente, la modella aveva già tinto i capelli di rosa, ma di una nuance più tenue, quasi pastello, per sfilare per Chanel, maison che al tempo era sotto la guida di Karl Lagerfeld.

Entrambe le apparizioni avevano accresciuto il mito della Moss, già nell’Olimpo delle top model insieme a Claudia Shiffer, Linda Evangelista e Naomi Campbell, ma riconosciuta universalmente per la sua bellezza ribelle e non convenzionale.

Tra i Novanta e i Duemila, la Moss diventò uno dei volti più popolari della Cool Britannia. Negli stessi anni, all’ombra della Torre Eiffel, Marc Jacobs rivoluzionava Louis Vuitton affermandosi come uno dei designer più apprezzati del settore.

LA NUOVA CAMPAGNA NOSTALGICA DI MARC JACOBS

Non ci è voluto molto per Kate Moss e Marc Jacobs per ricreare la magia degli anni Novanta: la nuova campagna pubblicitaria del brand Marc Jacobs in poche ore ha già fatto il giro del web suscitando forti emozioni nei Millennials che hanno immediatamente approvato il nuovo hairstyle della modella.

Ogni cosa è al suo posto ed è desiderabile negli scatti di Harley Weir, dalle mega calzature coi cinturini che avevano attirato l’attenzione già in sfilata a New York, alle calze parigine posizionate strategicamente in bella vista dalla stylist Danielle Emerson. La Moss esibisce la chioma rosa e cattura l’obiettivo con la sua presenza magnetica. Per lei, che ride e scherza con l’amico stilista, non sembra passato un giorno da quando sfoggiò quell’hairstyle sopra le righe per la prima volta. Tocca dare ragione, anche questa volta, ai sostenitori del marketing della nostalgia.