Chiara Nasti e Mattia Zaccagni sposi il 20 giugno 2023

Svelati i primi dettagli delle nozze: 200 invitati in una splendida dimora con vista sulla Capitale

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni si sposeranno il 20 giugno del 2023.

C’è finalmente la data, spoilerata dal settimanale “Chi” che anticipa anche altri dettagli su quelle che si annunciano nozze faraoniche. Si sa infatti che ci saranno ben 200 invitati (anche se il numero potrebbe salire) e che l’influencer e il calciatore della Lazio hanno scelto Villa Miani, una splendida dimora con vista sulla Capitale per la festa.

I due sono diventati genitori da poco, il 16 novembre, del piccolo e amatissimo Thiago: “Pesava poco più di tre chili. Il mio è stato un cesareo d’urgenza. Non era previsto. Stavo facendo il parto naturale ma poi non era più possibile perché i battiti di Thiago scendevano e non potevamo rischiare”. Sei mesi fa, invece, a inizio agosto, Mattia Zaccagni aveva fatto la proposta di matrimonio con il classico anello da capogiro donatole durante una cena romantica con vista mare e, naturalmente, documentando tutto sui social. “Lo voglio Sìsìsì. Non vedo l’ora di essere tua moglie” aveva scritto Chiara Nasti su Instagram.

Non solo. Subito dopo aver anticipato la notizia delle nozze, l’influencer aveva anche annunciato di voler un altro figlio dal calciatore, sottolineando che prima ci sarebbero state le nozze: “Ci sposeremo prima, perché voglio godermi tutto… poi assolutamente sì”. Come scrivono sui social (“Ti amo da impazzire”) i due sono più innamorati che mai, in barba alle mille critiche degli hater che da sempre investono l’influencer.

La loro infatti è una coppia sempre al centro delle polemiche. Ad esempio per il gender reveal, quando affittarono lo stadio Olimpico per far sapere a tutti che la cicogna avrebbe portato un maschietto, in quell’occasione l’allestimento faraonico non era piaciuto a tutti. Non solo. Le confessioni della influencer sul peso in gravidanza avevano scatenato gli haters. Ma loro se ne sono sempre infischiati e ora progettano il giorno più bello della loro vita, come in una favola. Faranno sicuramente le cose in grande e altrettanto sicuramente qualcuno avrà da ridire..