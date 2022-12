Sanremo 2023, Giorgia squalificata? La gag di Fiorello con la collaborazione di Amadeus

Il mattatore radiofonico questa volta ha scherzato su uno dei punti più severi del regolamento della kermesse canora: il divieto di far ascoltare la canzone prima dell’inizio della gara

Mancano poco meno di due mesi a Sanremo 2023 ma Fiorello sa come rendere elettrizzante l’attesa per la seguitissima kermesse canora. A Viva Rai2 lo showman e mattatore radiofonico ha fatto ascoltare pochi secondi della canzone con cui gareggerà Giorgia causandone, di fatto, l’eliminazione, in base ai regolamenti del concorso. Immediata la risposta di Amadeus che avrebbe chiamato in diretta per rimproverare l’amico e presentatore ma, a quanto pare, i due erano complici fin dall’inizio: la loro era una riuscitissima gag.

FIORELLO MANDA IN ONDA QUALCHE SECONDO DELLA CANZONE DI GIORGIA

C’è eccitazione e ansia per Sanremo 2023, lo sa bene Fiorello che ha scherzato, questa volta, su uno dei punti più dibattuti del regolamento della kermesse: il divieto di far ascoltare i brani in gara prima dell’inizio della competizione.

Le canzoni devono restare inedite ma Fiorello afferma che il regolamento permette la diffusione del brano purché l’ascolto resti entro lo spazio di pochi secondi.

Non la pensa così il direttore artistico Amadeus, anche lui tra gli ascoltatori della puntata, che ha ritenuto doveroso intervenire in diretta con una telefonata nella quale ha comunicato a Fiorello che il suo comportamento avrebbe causato l’eliminazione della cantante romana.

“Sono costretto a squalificare Giorgia, ora ti assumi la responsabilità di dirglielo” ha detto Amadeus gettando nel panico Fiorello e i suoi compagni di studio, Biggio e Casciari.

LA REAZIONE DI AMADEUS

Amadeus ha rimproverato l’amico sbalordito, inoltre, della gravità del suo comportamento. Negli scorsi anni l’ascolto, volontario o involontario, anche di pochi secondi di un brano destinato a Sanremo prima dell’inizio della gara ha portato guai ai partecipanti: Fedez, ad esempio, ha rischiato la squalifica.

Amadeus, serissimo, è stato il perfetto complice della gag di Fiorello che ha coinvolto anche Giorgia, la quale (pare) fosse a conoscenza dello scherzo. Ignari i presenti in studio e, naturalmente, tutti gli ascoltatori dello show radiofonico che, ha messo a segno un altro colpo.

Anche se non sarà coinvolto attivamente in Sanremo 2023, Fiorello sarà certamente uno dei protagonisti della settimana in cui si svolgerà la manifestazione ligure e i suoi fan già sono in attesa dei suoi commenti dalla sua postazione radio.