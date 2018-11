Al Bano ribadisce: “Non mi ritiro”

No, Al Bano Carrisi non si ritira dalle scene, come più volte annunciato. La conferma all’ultimo cambio di programma arriva in un’intervista a Gente, in cui afferma che non mollerà il suo pubblico, anche se i medici gli hanno consigliato riposo dopo i recenti guai di salute. Al Bano spiega che a motivarlo è stata proprio la delusione del pubblico, che ha percepito: non vuole tradire l’affetto che gli hanno sempre dimostrato le persone che lo seguono. Così, il 31 dicembre, tornerà in scena a Polonia, quindi una breve pausa e a marzo un nuovo tour. Una scelta che, però, sembra non piacere troppo né a Loredana Lecciso né a Romina Power, che vorrebbero che si fermasse. Da par suo, Al Bano commenta: “Sono le donne più importanti della mia vita. Tengono alla mia salute, questo è vero, vogliono che mi riposi e me lo ripetono spesso, ma mi conoscono: sanno che ogni decisione appartiene solo a me”. La sua sfida, e la sua infinita carriera, continuano.

