Kit Harington, in rete foto compromettenti dell’attore di “Game of Thrones”

Scandalo per Kit Harington, l’attore di Game of Thrones, in rete sono trapelate alcune foto in cui è ritratto insieme ad una modella russa

La notizia è trapelata nel tardo pomeriggio di ieri e, immediatamente, il pettegolezzo si è sparso a macchia d’olio sul web.

Nel mirino è finito Kit Harington, il Jon Snow di “Game of Thrones”, la celeberrima serie tv americana. Sui social sono apparse foto hot e decisamente compromettenti in cui l’attore è in compagnia di una misteriosa modella russa. Ed è subito scandalo.

Secondo quanto dichiarato dalla modella, nel corso del tempo, avrebbe condiviso dei momenti piacevoli insieme ad Harington in una stanza d’albergo. La passione tra i due si sarebbe consumata quando l’attore era già fidanzato con Rosie Leslie (anche lei attrice di Game of Thrones). E secondo le dichiarazioni della donna, la frequentazione sarebbe continuata successivamente il matrimonio dell’attore.

Le immagini sono inequivocabili. L’attore è ritratto senza veli, sul letto, con il viso decisamente provato. Forse oltre ad essere indebolito dall’amplesso focoso, si sono aggiunte droghe e alcol. Ma nonostante lo scandalo sta imperversando su tutta la ragnatela del web e quasi tutti i giornali –nazionali e non – hanno riportato la notizia, per ora dal diretto interessato, non è stata rilasciata nessuna dichiarazione. Ovviamente la notizia ha mobilitato i fan dell’attore, scatenando una vera e propria guerra. C’è chi ritiene fasulle le immagini che sono state pubblicate su twitter, modificate con Photoshop, altri invece accusano Harington di aver infranto le promesse che ha rivolto alla sua Rosie. Sta di fatto che la questione è ancora avvolta nel mistero, fino ad ora non si conoscono altri dettagli.

Lo scorso giugno Kit Harington si è sposa con Rosie Leslie, il matrimonio è stato sontuoso e romantico. I due sono sempre stati lontani da scandali, gossip e quant’altro. Le foto che sono oramai di dominio pubblico, mettono in serio pericolo sia il lavoro di Harington che la sua vita privata.

Carlo Lanna, il Giornale