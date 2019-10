Uomini e Donne, Cartasegna in Parlamento e retroscena trash di Damante

Uomini e Donne: Marco Cartasegna, il discorso in Parlamento. E l’amico Andrea Damante svela il retroscena “trash”

Dagli studi di Uomini e Donne al Parlamento: un gran salto per Marco Cartasegna. L’ex tronista è volato a Roma per tenere un discorso sul cyberbullismo. Il suo intervento è stato sponsorizzato dall’onorevole Federica Zanella, politica eletta nelle file di Forza Italia. Un bel traguardo e una bella soddisfazione per il giovane milanese, che da diverso tempo a questa parte è molto attivo sui social nel commentare notizie politiche e sociali. La sua esperienza in Parlamento ha voluto condividerla anche con i suoi fan di Instagram, molti dei quali si sono complimentati con lui. Tra i tanti utenti si è fatto vivo pure l’amico Andrea Damante che ha fatto emergere un retroscena “trash”.

“Un onore essere invitato a parlare al Parlamento, soprattutto se su un tema così importante e che mi sta a cuore come la lotta al cyberbullismo e alla violenza online in generale. Grazie all’Onorevole Federica Zanella”. Queste le parole di Marco dopo il suo intervento. Sotto al post si è fatto vivo Damante, scherzando su un recente episodio: “Penso al video del coccodrillo”. L’ex di Giulia De Lellis si è riferito a un filmato divertente (qui sotto) pubblicato quest’estate da Cartasegna sul proprio profilo. Un fatto che, a quanto pare, non è stato ben visto da qualcuno. “Tu ci scherzi – la risposta di Cartasegna – ma ho saputo che l’Università Luiss non mi ha invitato a parlare dopo aver visto quel video perché ritengono che il mio profilo sia troppo trash”.

Uomini e Donne, il rapporto tra Marco e Andrea Damante

I due ex tronisti, una volta finiti i loro percorsi a Uomini e Donne, sono diventati grandi amici. Spesso si vedono a Milano, anche se in questi anni non sono nemmeno mancate vacanze assieme come quella fatta negli Usa. In loro compagnia, all’ombra della Madonnina, spesso si aggiunge un altro belloccio famoso. Chi? Ignazio Moser, il fidanzato di Cecilia Rodriguez. ‘Dolce vita’ milanese…

