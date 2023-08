Rihanna mamma bis, nato (in gran segreto) il secondo bebè ed è di nuovo un maschietto

Rihanna mamma bis. E’ nato infatti in gran segreto il secondo figlio della cantante e di A$AP Rocky ed è di nuovo un maschietto. La notizia, rivelata in esclusiva da TMZ, arriva a quasi tre settimane dalla nascita del bebè, che, stando a fonti del sito americano, sarebbe venuto alla luce il 3 agosto a Los Angeles.

Non sembra essere trapelato altro finora, ma TMZ svela che il nome comincerebbe con “R” e conferma che si tratti di un altro maschietto.

L’annuncio al Super Bowl Rihanna ha annunciato la sua seconda gravidanza a febbraio, durante il suo show nell’intervallo del Super Bowl. RiRi si era infatti esibita con un pancino ormai evidente e forse è stato proprio il suo secondogenito a portarle fortuna e farle guadagnare il titolo di regina del Superbowl. In vista dell’half time della 57esima edizione del Super Bowl, la cantante aveva detto che l’esser diventata mamma di un bimbo l’aveva incoraggiata a tornare sul palco. “E il Super Bowl è uno dei più grandi palcoscenici, così da una parte ti fa paura, ma dall’altra è la sfida più grande di tutte: ed è importante che mio figlio lo veda”, aveva spiegato.

Mamma social Dieci giorni fa la popstar ha condiviso sui social l’allattamento del primogenito RZA. Con un bimbo al seno e l’altro nel pancione, la cantante sembrava al settimo cielo e sorrideva radiosa negli scatti pubblicati su Instagram. Da brava imprenditrice quale ha sempre dimostrato di essere ha colto anche l’occasione per lanciare la sua nuova linea di intimo dedicata alle mamme.

Pancione sì ma con stile Rihanna non ha mai avuto problemi a mostrare il suo pancione, ma sin dalla prima gravidanza aveva chiarito di non voler rinunciare allo stile. “È troppo divertente vestirsi bene. Non lascerò che quella parte scompaia perché il mio corpo sta cambiando” aveva dichiarato nel 2022 RiRi a “Vogue”. Per immortalare le sue forme lievitate per l’arrivo del primogenito aveva scelto la fotografa cult Annie Leibovitz, posando per lei in una lussuosa suite del Ritz di Parigi. La cantante del resto non ha mai esitato a sfoggiare il pancione in varie occasioni pubbliche con look stravaganti e spesso super sexy.