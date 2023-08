Tori Spelling ricoverata in ospedale: “Mi mancano tanto i miei figli”.

Tori Spelling è ricoverata in ospedale: “Mi mancano tanto i miei figli”. Così ha scritto l’attrice di Beverly Hillts 90210 postando uno scatto nelle sue storie Instagram dove mostra il suo braccio con una siringa e il braccialetto che segna la data del ricovero, ovvero il 17 agosto: “Quarto giorno qui” si legge. Non sono però state rese note le cause dell’ospedalizzazione dell’ex star.

Sul tatuaggio del braccio di Tori un messaggio rivolto ai figli: “Grata e così orgogliosa dei miei figli forti, coraggiosi, resilienti e gentili nel profondo, che rimangono positivi, qualunque cosa accada sulla nostra strada”.

E di momenti difficili da superare, insieme ai suoi 5 figli, Tori Spelling, nell’ultimo periodo, ne ha vissuti parecchi, soprattutto dopo la separazione dal marito Dave McDermott. Una casa infestata dalla muffa L’attrice ha dovuto abbandonare pochi mesi fa la casa dove viveva perchè infestata da una muffa molto aggressiva per la salute e si è trasferita con la tribù in un camper all’interno di un campeggio.

Una delle sue figlie era stata ricoverata a lungo per una infezione, che si era poi scoperto, essere stata provocata proprio dalla muffa.

“Eccoci di nuovo all’Urgent Care”, aveva scritto la Spelling su Instagram: “Siamo stati tutti coinvolti in questa continua spirale di malattia per mesi. Malattia. Guarigione. Per ammalarsi di nuovo. Pensavo… beh, questo è quello che succede quando hai bambini piccoli a scuola. Loro portano continuamente a casa le malattie”. Ma poi aveva aggiunto: “Quando si arriva al punto in cui sono a casa malati più che a scuola, abbiamo dovuto rivalutare quello che stava succedendo. I bambini saranno bambini, ma quando hai i tuoi più piccoli (10 e 6) così malati che dormono tutto il giorno e dicono di avere le vertigini anche in piedi, sapevo che stava succedendo qualcosa di più grande”.

Gli ispettori sanitari avevano quindi scoperto che la causa era la muffa nella casa.

La Spelling condivide i figli Beau Dean, 6, Finn Davey, 10, e Liam Aaron, 16, e le figlie Hattie Margaret, 11, e Stella, 15, con l’ex Dean McDermott, dal quale si è separata dopo 18 anni insieme. Dopo la separazione per Tori è cominciato un lungo periodo di incertezze economiche, sebbene la madre Candy le abbia assicurato che si sarebbe presa cura di lei e l’avrebbe aiutata a superare i problemi finanziari.