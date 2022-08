Morto Vincent Gil, fu Nightrider nel film Mad Max

All’età di 83 anni si è spento l’attore australiano famoso per il ruolo di Crawford Montizono, “Nightrider”, nel celebre fanta-action del 1979 con Mel Gibson. A dare la notizia è stato il collega e amico Paul “Cundalini” Johnstone, co-protagonista del film

L’attore australiano Vincent Gil, celebre per aver vestito i panni di Crawford Montizono, “Nightrider” nella pellicola Mad Max del 1979, uscita in Italia con il titolo Interceptor. Vincent aveva 83 anni ed era malato da tempo. A comunicare la notizia della dipartita è stato Paul Cundalini Johnstone, attore che aveva lavorato con Vincent proprio nel fanta-action che aveva come protagonista Mel Gibson. Non a caso per l’ultimo saluto a Gil. Paul ha utilizzato una nota battuta tratta da Mad Max una frase tratta dal film Mad Max: “Buon riposo, vecchio amico. Ti ricorderemo quando guarderemo il cielo notturno“.

Ecco la traduzione in italiano delle parole d’addio postate su Facebook da Paul Cundalini Johnstone per onorare la memoria di Vincent Gil:

“Purtroppo è vero…. Vince Gil ci ha lasciati. È stato molto fragile per un po’ di tempo e per fortuna non ha più bisogno di essere limitato dalla sua forma mortale. Il ricordo più bello di Vince risale al 2015, durante il tour di MMCon in Giappone. Era in condizioni di salute non proprio ideali e alcuni di noi erano già preoccupata per la sua capacità di affrontare le lunghe e impegnative giornate scandite da convegni, incontri e viaggi. Sbagliavamo a preoccuparci. Vince fu straordinario: si nutriva dell’energia dei fan giapponesi e, ogni volta che lo guardavo preoccupato, mi dimostrava di avere più resistenza di molti di noi uomini più giovani”.

Nato il 21 agosto del1 939 , Vincent Gil aveva debuttato sul grande schermo nel 1965 nel tv-movie The Swagman. In seguito interpreta svariate serie televisive come Matlock Police, Neighbours, A Country Practice, Prisoner, Number 96, Division 4, Homicide, oltre a recitare in teatro. La sua ultima intepretazione risale al 2015 nel serial tv The Doctor Blake Mysteries