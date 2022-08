Avvocata Woo, quello che c’è da sapere sulla serie tv coreana

Cosa dobbiamo sapere sulla serie rivelazione di quest’estate disponibile su Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). , che ha per protagonista una giovane neolaureata nello spettro dell’autismo

Tra le serie tv dell’estate spicca certamente Avvocata Woo, disponibile su Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Si tratta di una produzione sudcoreana che ha come protagonista Woo Young-woo, una brillante avvocata nello spettro autistico. Ecco cosa c’è da sapere.

AVVOCATA WOO, LA TRAMA

Avvocata Woo (titolo internazionale Extraordinary Attorney Woo) è un k-drama che sta spopolando su Netflix. Diretta da Yoo In-shik, ha come protagonista Woo Young-woo, una giovane neolaureata in giurisprudenza, ultima arrivata in un importante studio legale. Grande appassionata di balene, Woo è nello spettro dell’autismo e questo la porterà ad affrontare sfide dentro e fuori il tribunale. La serie affronta, ogni puntata, argomenti a sfondo sociale che riguardano, più o meno indirettamente, anche le vite dei protagonisti. Il tutto è condito con un’atmosfera poetica e delicata, impreziosita da pennellate di fantasia che servono per raccontare in modo originale il mondo complesso e speciale di Woo Young-woo. Oltre ai vari casi affrontati puntata dopo puntata da Woo e dai suoi colleghi, non mancheranno dinamiche sentimentali, conflitti e competizioni fra colleghi.

AVVOCATA WOO, IL CAST

Protagonista di Avvocata Woo è Park Eun-Bin, attrice trentenne che per interpretare Woo trasforma completamente voce e gestualità. C’è poi il suo interesse sentimentale, Lee Joon-ho, interpretato da Kang Tae-oh. La collega gentile e goffa Choi Su-yeon è interpretata da Ha Yoon-kyung, mentre il collega invidioso e competitivo Kwon Min-woo ha il volto di Joo Jong-hyuk. C’è poi la giovane Joo Hyun-young, attrice esordiente che veste i panni della simpatica amica di Woo, Dong Geurami.

AVVOCATA WOO, LA SECONDA STAGIONE

Gli episodi della prima stagione sono sedici e durano in media circa un’ora. La serie ha avuto talmente tanto successo da essere stata già rinnovata per una seconda stagione. “L’obiettivo è di mandare in onda la season 2 nel 2024 – ha spiegato Lee Sang Baek, amministratore delegato di Astroy – Non è facile coordinare gli impegni del cast e del team della produzione. Quindi dovremo discuterne molto”. L’idea del produttore è quella di mantenere almeno il 90% dei lavoratori della prima stagione. “Per tale ragione, tutto questo richiederà un’enorme quantità di tempo. Ma i piani per la seconda stagione non sono cambiati”.