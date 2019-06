Il nuovo album di Thom Yorke si chiama “ANIMA” ed esce il 27 giugno

Per il cantante dei Radiohead nove brani nuovi, un cortometraggio e un tour, che arriverà anche Italia

Gli indizi c’erano, ora arriva la certezza: Thom Yorke ha inciso un nuovo album. Si chiama ANIMA (tutto maiuscolo) e sarà pubblicato il 27 giugno, alle 00:01. Seguirà la pubblicazione su CD e vinile venerdì 19 luglio.Insieme all’LP, Yorke pubblica un cortometraggio realizzato da Paul Thomas Anderson; tecnicamente si chiama “one reeler”, ed è nelle parole dello stesso Yorke, “un filmato, di solito un cartone animato o una commedia, di 10-12 minuti di durata e contenuto in una sola bobina di pellicola; popolare soprattutto nell’era dei film muti”. Conterrà tre brani del disco e sarà disponibile al cinema e su Netflix a partire dalle 9 di mattina del 27 giugno.ANIMA è stato scritto da Thom Yorke e prodotto da Nigel Godrich, da sempre al fianco dei Radiohead. Sarà disponibile su CD, doppio vinile nero, doppio vinile arancione in edizione limitata e in versione deluxe in doppio vinile arancione 180g con un libro di 40 pagine che include i testi e dei disegni a matita realizzati da Stanley Donwood e Dr Tchock.L’ultimo LP in studio di Yorke come artista solista è stato Tomorrow’s Modern Boxes del 2014. Nel 2018, ha composto la colonna sonora del remake di Suspiria di Luca Guadagnino. L’annuncio di oggi segue una serie di nuove musiche: in aprile, ha debuttato due nuove composizioni (Gawpers e Don’t fear the light) al concerto “Minimalist Dream House” alla Philharmonie de Paris.

Questa è la tracklist:

Traffic

Last I Heard (…He Was Circling The Drain)

Twist

Dawn Chorus

I Am A Very Rude Person

Not The News

The Axe

Impossible Knots

Runwayaway

La bonus track Ladies & Gentlemen, Thank You for Coming sarà disponibile esclusivamente nella versione in vinile. I fan noteranno poi che la tracklist di ANIMA comprende un brano chiamato Dawn Chorus; Yorke e i Radiohead l’ hanno suonato per anni dal vivo, ma mai pubblicato su un album. C’èanche Not The News, la canzone che si poteva ascoltare chiamando la segreteria telefonica indicata nei misteriosi messaggi trovati a Milano, Londra e altre città in tutto il mondo.

Yorke partirà presto in tournée, e le prime date saranno in Italia:

16 luglio – Barolo – Collisioni Festival

17 luglio – Codroipo (UD) – Villa Manin

18 luglio – Ferrara – Ferrara Sotto Le Stelle, Piazza Castello

20 luglio – Perugia – Umbria Jazz Festival, Arena Santa Giuliana

21 luglio – Roma – Roma Summer Fest, Cavea Auditorium Parco della Musica

Bruno Ruffilli, lastampa.it