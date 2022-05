Eva Green sta dalla parte di Johnny Depp: “Il suo cuore meraviglioso sarà rivelato al mondo”

L’attrice prende pubblicamente le difese del collega con cui ha lavorato sul set di “Dark Shadows”

Il processo tra Johnny Depp e Amber Heard sta attirando l’attenzione di tutto il mondo da settimane. Mentre i due si lanciano accuse reciproche di violenza domestica, diversi personaggi dello spettacolo continuano a esprimere pubblicamente la propria posizione, schierandosi con l’uno o con l’altra. L’ultima è stata Eva Green, attrice che ha lavorato con Depp sul set del film “Dark Shadows”.

Pubblicando sui social una fotografia che li ritrae insieme, ha infatti scritto: “Non ho dubbi sul fatto che Johnny riuscirà a emergere con il suo buon nome e che il suo cuore meraviglioso sarà rivelato al mondo”.

La Green ha anche voluto lanciare al collega un messaggio di speranza per il futuro. “La vita sarà migliore di quanto non sia mai stata per lui e la sua famiglia”, ha aggiunto.