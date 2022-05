High School Musical: The Musical: The Series rinnovata per la quarta stagione

Disney+ ha confermato il seguito della serie due mesi prima del lancio della stagione 3, previsto per il 27 luglio

Buone notizie per i fan di High School Musical: The Musical: The Series, che Disney+ ha deciso di rinnovare per una quarta stagione.

HIGH SCHOOL MUSICAL: THE MUSICAL: THE SERIES, IL SUCCESSO

La serie, tratta dagli omonimi film di Disney Channel, è stata accolta da subito con grande entusiasmo. La prima stagione ha raggiunto numeri record: ad oggi 2 miliardi di stream combinati, mentre gli album con le canzoni della serie sono già stati pubblicati. C’è anche grande attesa per la terza stagione, che arriverà sulla piattaforma di streaming il 27 luglio. Ambientata al campo californiano Camp Shallow Lake, la serie segue le vicende dei Wildcats, pronti per un’estate all’insegna del romanticismo, senza coprifuoco. Il cast della stagione 3 comprende: Joshua Bassett alias Ricky, Sofia Wylie nei panni di Gina, Matt Cornett in quelli di EJ, Julia Lester nel ruolo di Ashlyn, Dara Reneé alias Kourtney. E poi ancora Frankie Rodriguez, Saylor Bell Curda e Adrian Lyles. La terza stagione di High School Musical: The Musical: The Series sarà composta da otto episodi, che verranno pubblicati una volta alla settimana.

HIGH SCHOOL MUSICAL, ZAC EFRON DISPONIBILE AL REBOOT

Si è parlato spesso della possibilità di un reboot di High School Musical, il film musicale del 2006. Zac Efron, protagonista della pellicola, ha recentemente dichiarato a E! News che sarebbe disponibile a prendere parte ad un eventuale nuova versione di High School Musical nei panni della star del basket Troy Bolton. “Avere l’opportunità, in qualsiasi forma, di tornare indietro e lavorare con quella squadra sarebbe fantastico” ha rivelato l’attore, che oggi ha 34 anni. “Il mio cuore è ancora lì. Sarebbe incredibile. Spero che succeda”. High School Musical era nato come un semplice film per la tv, ma visto il grande successo mondiale ne è nata una trilogia diretta da Kenny Ortega e creata da Peter Barsocchini. Le star principali della saga, oltre a Zac Efron, sono Vanessa Hudgens, Ashley Tisdale, Lucas Grabeel, Monique Coleman e Corbin Bleu. Proprio Bleu è presente anche nella terza stagione di High School Musical: The Musical: The Series, per interpretare se stesso in un ruolo di guest.