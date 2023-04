Hans Zimmer, il grande compositore torna in Italia: da “Dune” a “Il re Leone” sue le colonne sonore di oltre 150 film

L’artista si esibirà in uno spettacolo originale il 1 maggio a Torino e il 3 maggio a Bologna

Hans Zimmer, il grande compositore tedesco torna in Italia per due imperdibili date. Da “Dune”, che gli è valso un Oscar nel 2022, a “Il Re Leone”, Oscar nel 1995, sue le colonne sonore cult di oltre 150 film nel corso di una gloriosa carriera, costellata di riconoscimenti. Lunedì 1 maggio l’artista si esibirà a Torino al Pala Alpitour mentre il 3 maggio sarà sul palco dell’Unipol Arena di Bologna, come recupero della data del 31 marzo 2022 con il suo “Hans ZImmer Live – The concert sensation returns”, uno spettacolo di musica, con una forte componente visiva, grazie ad un accurato sistema di luci realizzato del light designer John Featherstone.

Il tour

Un grande ritorno nel nostro Paese per il compositore, tra i più richiesti e rinomati di Hollywood, che dopo aver inaugurato lo scorso 30 marzo la ripartenza dei grandi eventi live con uno strepitoso concerto al Mediolanum Forum di Milano, riporta in Italia, nell’ambito del suo tour con tappe in 15 paesi, il suo live, che lo vedrà sul palco accompagnato dalla sua band e dalla Odessa Orchestra & Friends. Zimmer si esibirà in uno spettacolo originale in cui proporrà le colonne sonore più significative della sua carriera, come ‘Il Re Leone’ e brani più recenti come ‘Dunkirk’. Proporrà inoltre del nuovo materiale e pezzi che spesso non vengono eseguiti dal vivo.