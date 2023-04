Primo Maggio, Levante e Mara Sattei nella line up del Concertone

Alla lista degli artisti annunciati per il prossimo 1° Maggio in piazza San Giovanni a Roma al tradizionale Concertone, due delle più seguite voci femminili del pop contemporaneo: Levante e Mara Sattei

Nella già lunga lista degli artisti annunciati per il prossimo 1° Maggio in piazza San Giovanni a Roma al tradizionale Concertone organizzato da Cgil, Cisl e Uil, con la direzione artistica di Massimo Bonelli di Icompany, si aggiungono due delle più seguite voci femminili del pop contemporaneo: Levante e Mara Sattei. Entrambe hanno fatto parte del cast della 73esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo.

Mara Sattei è la voce femminile che meglio rappresenta le nuove sonorità del pop italiano, quello fortemente influenzato dal rap: un passato abbastanza remoto nella scuola televisiva di ‘Amici di Maria De Filippi’ e sorella maggiore di Thasup, rapper e producer considerato il nuovo piccolo genio della scena urban italiana. Convocata per la prima volta al Teatro Ariston da Amadeus si è presentata con “Duemilaminuti”, brano scritto per lei da un esordiente (come autore) Damiano David, voce dei Maneskin e il brano, pur non avendo ottenuto un grande risultato nella classifica finale (appena 19esimo) ha riscosso grande successo nei passaggi radio e nelle classifiche streaming.

Al Festival Levante si è classificata 23esima con un brano sulla depressione post partum dal titolo “Vivo”, ma ha mantenuto il suo status di prima donna della rivoluzione cantautorale degli anni ’10 ormai convenzionalmente definita “indie”. Il suo ultimo album, uscito subito dopo la chiusura del sipario dell’Ariston, si intitola “Opera Futura“.