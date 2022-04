Arriva Pari e dispari su Retequattro

Sabato 23 aprile, in prima serata su Retequattro, arriva il film “Pari e dispari“, diretto dal grande Sergio Corbucci, con Terrence Hill e Bud Spencer.

Johnny Firpo è una guardiamarina con il compito di sgominare una banda di malviventi diretti da un bieco personaggio, ‘Il Greco’. Sono allibratori, quindi esperti nel ramo clandestino del gioco d’azzardo, nel nostro caso il poker, filone della malavita dove girano diversi bigliettoni di grossa taglia, valigette attorno ai tavoli da gioco per i giocatori, ma, soprattutto, gli scommettitori. Il problema che la gente de ‘Il Greco’ gioca sporco, illegali e minacciosi, mafiosi per certi aspetti, e Johnny Firpo questo non lo tollera. Johnny ha bisogno di una spalla esperta nel poker e chiede a Charlie di aiutarlo, imbrogliandolo un po’ spacciandosi per un fratellastro di cui non sapeva l’esistenza.

LO SAPEVATE CHE…

Il film è stato per lo più girato a Miami.

Il camion utilizzato da Bud Spencer per trasportare i delfini è un Kenworth W-900-A.

Nel film si sentono due canzoni degli Oliver Onions già utilizzate in altri film: quando Charlie prepara il gelato a Johnny, la musica in sottofondo è quella del film Il bianco, il giallo, il nero, mentre nel locale dove Mike Firpo gioca a biliardo, si sente la canzone Angels and beans, colonna sonora del film Anche gli angeli mangiano fagioli.