Michelle Hunziker beccata a cena in dolce compagnia: chi è lui?

Michelle Hunziker, sembra abbia intrapreso una nuova relazione



Le ultime notizie riportavano un possibile riavvicinamento tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, ma a distanza di pochi giorni ecco un nuovo scoop.

La showgirl uscita dalla puntata di Striscia la notiza, si è diretta verso la stazione centrale di Milano. In particolare, verso l’Excelsior Hotel Gallia. La Hunziker questa volta non si è fermata solo a mangiare qualcosa, ma ha prenotato una stanza. La mattina dopo, casualmente, dallo stesso hotel usciva proprio Angiolini. A quel punto, le loro strade si sono divise. Lei è tornata a casa e Giovanni si è diretto in stazione.



Nonostante le continue richieste di chiarimenti da parte dei giornalisti, la segretaria di Angiolini spiega che il dottore “non conferma né smentisce” la possibile love story con Michelle Hunziker.