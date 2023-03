Meghan Markle furiosa con Harry: “Esclusi da Hollywood per colpa del suo libro”

L’autobiografia del Duca di Sussex non ha portato scompiglio solo a Buckingham Palace, anche a casa sua si è scatenata la bufera

L’autobiografia scritta da Harry ha causato malumori a tutti i membri della Royal family, ma quello che il principe forse non si sarebbe mai aspettato è che avrebbe portato maretta anche in casa sua.

Stando a Jordan James, PR di diverse celebrity, Meghan Markle sarebbe furiosa con il marito a causa del memoir Spare, uscito a gennaio. Le rivelazioni scottanti che contiene li avrebbero fatti passare come piantagrane e per questo, secondo la Duchessa, l’alta società di Hollywood li avrebbe emarginati.

I Duchi di Sussex non sono stati invitati alla cerimonia degli Oscar, e pare che siano stati snobbati anche per il Met Gala in programma per il 1 maggio a New York. Stando alle indiscrezioni del magazine Page Six la popolarità del principe Harry e di Meghan Markle non sarebbe ai minimi storici solo nel Regno Unito ma anche negli Usa. Quelli che la coppia considerava amici li avrebbero allontanati, di fatto ignorandoli. Anche Oprah Winfrey, la celeberrima vicina di casa che aveva raccolto la loro prima intervista shock dopo la fuga oltreoceano, ha preferito non averli tra gli ospiti del suo party di compleanno. E tutto questo a causa di quanto contenuto nell’autobiografia, che avrebbe scatenato un effetto boomerang facendo percepire i due come dei piantagrane, pronti a spifferare dettagli scottanti sulle vite delle celebrity.

Lite furiosa, arriva la polizia

Già il magazine tedesco Frau Aktuell, aveva parlato di una lite furiosa tra Harry e Meghan dopo l’uscita di Spare, tanto da richiedere l’intervento della polizia nella loro villa di Montecito. Sono sempre più insistenti le voci che vorrebbero la coppia sull’orlo del baratro e in caso di divorzio il primo a essere sollevato sarebbe Re Carlo, che avrebbe già pronta la buonuscita per la nuora indigesta.

I Sussex all’incoronazione?

Non è ancora chiaro se i Duchi di Sussex saranno presenti all’incoronazione di Re Carlo il 6 maggio. Pare che siano stati invitati, ma i sudditi britannici preferirebbero non si presentassero. A Montecito la coppia fa fatica a vivere perché il loro reddito, seppur di un certo livello, non sarebbe all’altezza di quello dei residenti della zona. A Londra sono ormai rimasti senza una casa, dopo che il Sovrano li ha sfrattati da Frogmore Cottage. Sempre più isolati e impopolari, chissà che non abbiano iniziato a ripiangere la vita a Buckingham Palace…