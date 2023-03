6ix9ine, il rapper è stato picchiato mentre era in sauna

Un gruppo di uomini, non ancora identificati, hanno insultato e colpito l’artista, che ha riportato ferite alla mascella, alle costole e alla schiena. Ancora ignote le ragioni dell’imboscata, che potrebbero però essere ricollegate alle precedenti esperienze del rapper nel mondo del crimine

Il rapper statunitense Tekashi 6ix9ine, che tra il 2017 e il 2020 ha conquistato la top 5 americana con i due album Dummy Boy e TattleTales e ha raggiunto il primo posto in classifica con il singolo Trollz insieme a Nicki Minaj, è stato aggredito martedì sera da un gruppo di uomini nella sauna di una palestra della South Florida. Gli assalitori, non ancora identificati, hanno insultato e colpito l’artista, all’anagrafe Daniel Hernandez, che ha tentato di difendersi e che, secondo le parole dell’avvocato Lance Lazzaro riportate da Variety, ha sofferto “tagli sulla sua faccia e lividi”. Il legale ha aggiunto che gli autori dell’imboscata sono fuggiti dopo che gli inservienti della struttura hanno sentito rumori sospetti. All’arrivo della polizia, 6ix9ine è stato trasportato in ospedale con ferite alla mascella, alle costole e alla schiena. Le ragioni del pestaggio non sono ancora chiare, ma potrebbero essere legate alla cooperazione con le forze dell’ordine avviata dal rapper in seguito alle sue precedenti esperienze nel mondo del crimine.

LA CARRIERA CRIMINALE

Nel 2019 6ix9ine è stato arrestato e condannato a due anni di prigione per nove capi d’accusa, che includevano racket, traffico di droga e reati di armi da fuoco nell’ambito del coinvolgimento nella gang dei Nine Trey Gangsters, frangia violenta della banda dei Bloods. Dopo aver cooperato con le autorità testimoniando contro i membri della sua gang, Hernandez ha ottenuto una riduzione della pena e nel 2020 il “prigioniero modello”, così definito da un giudice, è stato rilasciato in anticipo per problemi legati al Covid. Dopo l’aggressione, l’avvocato Lazzaro ha espresso a TMZ la volontà di assicurare protezione all’assistito. In un video trapelato su Twitter si sente uno degli assalitori di 6ix9ine dire “scatta una foto. Diventerò famoso ora”, mentre un altro video ritrae il rapper che cammina sanguinante fuori dalla palestra. Inoltre, secondo alcuni media statunitensi lo scorso venerdì Hernandez, ubriaco, è stato cacciato da uno stadio di baseball di Miami perché disturbava i fan.