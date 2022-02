The Crown 5: curiosità, cast e news dal set (compresa la data d’uscita)

Netflix annuncia la fine delle riprese della quinta stagione di The Crown, svelando anche che ce ne sarà un’altro subito dopo. Ecco tutto quello che dobbiamo sapere sul ritorno della serie culto.

The Crown 5: il cast

Il cast di The Crown 5 sarà completamente rinnovato. Con il “salto in avanti” della trama, incontreremo una nuova regina, nuovi principi e nuove principesse. A interpretare Elisabetta II non sarà più la eccelsa Olivia Colman ma arriverà Imelda Stauton (vedi paragrafo successivo). Emma Corrin cederà il testimone di Diana a Elizabeth Debicki che ha già recitato in Il Grande Gatsby di Baz Luhrmann, in Tenet di Christopher Nolan e in Widows – Eredità Criminale di Steve McQueen.



A portare sullo schermo il principe Carlo invece sarà Domic West che succede a Josh O’Connor. I panni del principe Filippo saranno indossati da Jonathan Pryce. L’attore gallese, 74 anni, noto per aver interpretato High Sparrow nel Trono di Spade, ha avuto una nomination agli Oscar 2020 come miglior attore per il film Netflix I due Papi. . Il ruolo del primo ministro John Major è stato affidato a Jonny Lee Miller, mentre Lesley Manville sarà la nuova principessa Margaret, dopo Helena Bonham Carter e Vanessa Kirby.



Olivia Williams sarà Camilla Parker Bowles e Khalid Abdalla il fidanzato di Diana, Dodi Al-Fayed; Bertie Carvel e Lydia Leonard saranno Tony e Cherie Blair.

La “nuova” regina Elisabetta II

Imelda Staunton – nota soprattutto per il ruolo di Dolores Umbridge nei film di Harry Potter ma anche per la sua interpretazione in Vera Drake, che le è valsa una nomination agli Oscar, nella quinta stagione succederà a Olivia Colman nel ruolo della Regina. “Ho amato The Crown fin da subito” ha dichiarato Staunton. “Come attrice è stata una vera gioia vedere Claire Foy, prima, e Olivia Colman, poi, portare qualcosa di unico e speciale alla sceneggiatura di Peter Morgan. Sono sinceramente onorata di entrare a far parte di questo straordinario team creativo, e di accompagnare The Crown alla sua conclusione”.

The Crown 5: a che punto siamo delle vicende royal?

Solitamente le stagioni di The Crown coprono circa un decennio. Di conseguenza, la quinta stagione potrebbe iniziare nei primi anni ‘90 per arrivare fino all’inizio del nuovo millennio (prima dell’incontro di Harry e Meghan di certo, ma forse anche prima del matrimonio tra William e Kate). Si tratta di un decennio tumultuoso per la regina, e il 1992, in particolare, è stato un annus horribilis, come lo definì lei stessa nel discorso commemorativo del 40° anniversario della sua incoronazione. Del resto assistette proprio allora alla rottura di alcuni matrimoni reali e a un rovinoso incendio al castello di Windsor, che alla fine la indusse ad aprire Buckingham Palace al pubblico per aiutare a finanziare il restauro. Si pensa quindi che anche il divorzio del principe Carlo e della principessa Diana nel 1996, e la tragica morte di lei nell’incidente d’auto del Tunnel dell’Alma a Parigi, nel 1997, facciano parte della quinta stagione.

The Crown 5: la data di uscita

La produzione della quinta stagione è appena terminata: le riprese si sono svolte negli Elstree Studios, a nord di Londra, secondo rigidi protocolli anti Covid-19. La stagione 5 arriverà su Netflix a novembre 2022. E ad annunciarlo è stata Imelda Staunton con un video su Instagram.



Il ritardo dell’uscita non è stato causato dalla pandemia di coronavirus. A quanto pare, la pausa era stata pianificata fin dall’inizio. Dopo il debutto della stagione 4 lo scorso autunno, i fan aspettano più di un anno per la stagione 5. Ma questa non è la prima volta che The Crown si prende una lunga pausa; ci fu, addirittura, un’attesa di due anni anche tra le stagioni 2 e 3.

La famosa intervista di Diana con la BBC

La quinta stagione coprirà anche l’intervista bomba della principessa Diana con il programma della BBC “Panorama” del 1997, discussa ancora oggi, in cui la principessa parlò senza filtri del suo matrimonio con il principe Carlo, di Camilla Parker Bowles e della mancanza di sostegno da parte della royal family. “Eravamo in tre nel mio matrimonio”, è la frase più famosa della video intervista. Il giornalista che la condusse, Martin Bashir, è finito di recente nell’occhio del ciclone perché un’indagine ha confermato che per garantirsi la partecipazione di Diana è ricorso a metodi poco ortodossi e poco etici.

Come saranno i costumi della quinta stagione di The Crown?

La costumista Amy Roberts, che ha già vestito il cast nella terza stagione, è tornata per la quinta. Le foto dal set mostrano che molti dei look sono ispirati agli abiti originali. Per esempio, vedremo Debicki nei panni di Diana, che guada il mare in costume da bagno verde e pantaloncini bianchi, oppure sullo yacht di Dodi Al Fayed con un abito floreale, o ancora mentre cammina in Spagna, nella campagna, con un due pezzi color kaki.

La controversia con l’amica di Diana

Il 6 novembre 2021, Jemima Khan, un’amica intima di Diana, ha annunciato di aver interrotto i rapporti con The Crown dopo aver deciso che Netflix non era riuscito a gestire la trama di Diana “con il rispetto e la compassione che speravo”. Khan sosteneva di aver supportato Peter Morgan nella scrittura della sceneggiatura perché “per me era davvero importante che gli ultimi anni della vita della mia amica fossero descritti in modo accurato… ma poi ho chiesto che tutti i miei contributi fossero rimossi dalla serie e ho rifiutato un credito [di scrittura]”, ha detto al Sunday Times. Netflix, a sua volta, ha rilasciato una dichiarazione in cui si leggeva: “Jemima Khan è stata un’amica, una fan e una sostenitrice pubblica di The Crown sin dalla prima stagione… Ha fatto parte di un’ampia rete di fonti ben informate e varie che hanno fornito ampie informazioni base per i nostri scrittori e il team di ricerca, fornendo un contesto per il dramma. Non è mai stata ingaggiata come sceneggiatrice della serie”.

Ci sarà la sesta stagione di The Crown?

Sì! Morgan aveva precedentemente annunciato che la quinta stagione sarebbe stata l’ultima ma poi ha cambiato idea, confermando una sesta stagione di The Crown.“Quando abbiamo iniziato a discutere la trame per la quinta serie, è diventato evidente che per rendere giustizia alla ricchezza e alla complessità della storia dovevamo tornare al piano originale e realizzare sei stagioni”, ha detto Morgan. I fan dello show non si lamenteranno certo.



