Isola dei Famosi, i nomi dei primi due concorrenti ufficiali

L’adventure game di Canale 5, tornerà in onda a marzo dopo la fine del Grande Fratello Vip e sarà condotto per la seconda volta consecutiva da Ilary Blasi

Si scaldano i motori per la sedicesima edizione dell’Isola dei Famosi. L’adventure game di Mediaset, tornerà in onda a partire da metà marzo e sarà condotto nuovamente da Ilary Blasi con Alvin nel ruolo di inviato che seguirà le vicende dei naufraghi direttamente dalle spiagge dell’Honduras.

Per quello che concerne il cast, quest’anno il reality sarà diviso in due schieramenti: i single e le coppie. Dopo tante indiscrezioni sul cast, arrivano i primi due concorrenti ufficiali dell’Isola 2022: sul settimanale Nuovo Tv è stata svelata la prima coppia ufficiale: è quella formata da Lory Del Santo e il fidanzato Marco Cucolo. Ad annunciare la sua partecipazione la stessa showgirl che ha già partecipato come naufraga nell’edizione del 2005.

“Sarò una spettatrice che osserverà chi è pronto a sbranarsi per la vittoria. Voglio essere una cellula impazzita all’interno di un sistema che desidero osservare con molta attenzione”, ha dichiarato Lory, che sarà accompagnata dal fidanzato Marco con il quale ha già condiviso l’esperienza a Pechino Express nel 2016.

Anche Guendalina Tavassi sarà tra i protagonisti del cast della nuova Isola dei Famosi in coppia con il fratello Edoardo.

“Non ho chiesto a nessuno di andare all’Isola dei Famosi – ha dichiarato la Tavassi su Instagram – anzi, tutta questa situazione sta solo che peggiorando tutto. I casting sono partiti a fine estate e non si chiede di partecipare, ma ti contattano per fare i provini se ti reputano interessante […]. Di certo se non ci penso io non campano d’aria, che ti piaccia o no questo è il mio lavoro con il quale da anni riesco a mantenere da sola tre figli”.

Tra i nomi verso la conferma ci sono anche i Cugini di Campagna, Floriana Secondi, Illona Staller con il figlio, Carmen di Pietro con il figlio e la coppia padre figlio formata da Jeremias e Gustavo Rodriguez.



