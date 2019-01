Fabio Fazio e la strana indiscrezione: “Potrebbe non essere più un uomo Rai”

Fabio Fazio fuori dalla Rai? Secondo Chi, il presentatore ligure al momento non sarebbe previsto dai palinsesti autunnali dell’azienda di stato.

Che tempo che fa potrebbe quindi subire il taglio da parte del nuovo consiglio d’amministrazione e non fare più parte della programmazione di Rai1.

Dopo 36 anni di collaborazione quasi ininterrotti, Fabio Fazio sarebbe quindi in procinto di lasciare la Rai. A conferma di ciò, le proposte giunte da La7 e Discovery. Sembra infatti che il conduttore stia vagliando proprio queste alternative per la stagione televisiva 2019/2020.

Per Fazio andare a La7 sarebbe come ritornare a casa. La rete lo accolse infatti la prima volta che decise di lasciare la Rai. Discovery invece sarebbe per il presentatore una nuova avventura.

Giorgia Baroncini, Ilgiornale.it