Gerini conduce Amori e altri rimedi

Su FoxLife dall’11 marzo, coppie in crisi si mettono alla prova

Claudia Gerini torna in tv in un nuovo programma di cui sarà conduttrice assoluta, dall’11 marzo, in prima visione su FoxLife (canale 114 di Sky): ‘Amore e altri Rimedi‘, che mette al centro le coppie in crisi e i loro problemi. L’attrice torna su FoxLife dopo il successo personale nel talent show Dance Dance Dance. Tutti prima o poi affrontiamo un momento difficile nella vita di coppia e spesso serve un confronto esterno per risolvere i problemi relazionali. Grazie al contributo di due psicoterapeuti (Gianluca Franciosi e Laura Duranti), ‘Amore e altri Rimedi’ offre aiuto e sostegno reale alle coppie che vivono un momento di crisi. Guidati da Claudia Gerini seguiremo il percorso che le coppie faranno per analizzare la loro relazione nella speranza di risolvere i loro problemi. Le coppie dovranno mettersi alla prova in un esperimento che porterà alla luce dubbi, paure e cose che non hanno mai avuto il coraggio di confessarsi. Per decidere se dare un’altra chance alla relazione o dirsi addio.

Ansa