Matteo Ranieri piange a Uomini e Donne/ “Ho paura. Con Federica penso…”

Matteo Ranieri non riesce a trattenere le lacrime di fronte a Federica, una delle ragazze che sta conoscendo durante il suo percorso da tronista. Nella puntata di Uomini e donne del 22 dicembre, dopo la sfida di ballo tra Tina Cipollari e Gemma Galgani, Maria De Filippi ha chiamato al centro dello studio Matteo che non nasconde di essere in difficoltà quando deve comunciare ad una ragazza di non essere interessato. Estremanente sensibile ed emotivo, il tronista crolla quando la conduttrice gli chiede come vive la maternità con Federica.



La corteggiatrice 28enne è mamma di un bambino e ammette che, diversamente dalle altre ragazze, vive diversamente il ruolo di corteggiatrice.“Anche venire qui e lasciarlo per due giorni per me è complicato”, ammette Federica.

La conoscenza tra Matteo e Federica è cominciata da poco. Il tronista, tuttavia, ammette di essere interessato e non nasconde la paura di poterle fare del male qualora non dovesse nascere qualcosa. “Matteo ti fa paura la maternità di Federica?“, ha chiesto Maria De Filippi. “Un po’ sì, ma non tanto da impedirmi dal conoscerla”, ha detto il tronista.



“Non mi sento mai all’altezza delle situazioni e non posso così superficiale da non pensarci. Do un certo peso alla situazione“, aggiunge il tronista. Anche Federica non trattiene le lacrime e spiega di essere a sua volta un po’ bloccata per amore del suo bambino. “Avere un bimbo a casa mi fa pensare perchè ho una responsabilità. Scendo diversamente rispetto ad un’altra ragazza“, dice Federica che comunce spiega di essere interessata a Matteo.



