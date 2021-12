Fedeltà: il trailer della nuova serie Netflix con Michele Riondino

Un matrimonio che scricchiola, uno tsunami di gelosia e un pizzico di ossessione. Sono queste le premesse da cui parte Fedeltà, la nuova serie originale italiana di Netflix in sei episodi liberamente tratta dall’omonimo romanzo di Marco Missiroli, edito da Einaudi, finalista al Premio Strega 2019 e vincitore del Premio Strega Giovani. La serie, che arriverà sulla piattaforma il 14 febbraio 2022, giorno di San Valentino, racconta la storia di Carlo, un professore part-time di scrittura creativa, e Margherita, un architetto divenuto agente immobiliare.



Sono innamorati, ma capita che i loro desideri si allontanino dai confini della loro camera da letto. Carlo, interpretato da Michele Riondino, brama la quieta bellezza di una delle sue studenti, Sofia (Carolina Sala); Margherita fantastica sul suo fisioterapista Andrea (Leonardo Pazzagli). Il sogno di un nuovo appartamento nel cuore di Milano potrebbe, però, essere quello di cui Carlo e Margherita, che ha il volto di Lucrezia Guidone, hanno bisogno per rafforzare la loro relazione, divenuta nel frattempo simbolo ed espressione della fedeltà verso loro stessi.



La serie, prodotta da BiBi Film e scritta da Alessandro Fabbri, Elisa Amoruso e Laura Colella, con la regia di Andrea Molaioli (La ragazza del lago, Suburra – la serie) e Stefano Cipani (Mio fratello rincorre i dinosauri), cercherà di rimanere fedele alla struttura del romanzo di Missiroli, ambientando l’azione tra Milano e Rimini ed esplorando in maniera chirurgica il desiderio e il tradimento. Nel cast, oltre a Riondino, Guidone, Sala e Pazzagli, troviamo Maria Paiato, Sara Lazzaro, Gianluca Gobbi, Luisa Maneri e Maurizio Donadoni.



VanityFair.it